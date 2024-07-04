Mein Philips HomeRun Saugroboter reinigt nicht richtig

Die folgenden Informationen gelten für Modelle der 2000er Serie.

Prüfen Sie, ob der Staubbehälter voll ist, und leeren Sie ihn gegebenenfalls.

Reinigen Sie den Luftfilter im Staubbehälter und stellen Sie sicher, dass der Luftfilter trocken ist und wieder richtig im Staubbehälter sitzt.

Prüfen Sie, ob Fremdkörper in den Bürsten feststecken, und stellen Sie sicher, dass die Kehrwalze und die Seitenbürsten sauber und frei von Haaren oder anderen Fremdkörpern sind.

Überprüfen Sie, ob das Wischtuch ausgetauscht werden muss. Wenn das Wischtuch zu abgenutzt ist, um effizient zu reinigen, muss es ausgetauscht werden. Sie können ein neues Wischtuch über die App (Hauptmenü > Zubehör finden > Ersatzwischtuch XV1430) oder über die Philips Website kaufen.

Sehen Sie nach, ob der Wasserbehälter leer ist oder nachgefüllt werden muss.