Mein Philips HomeRun Saugroboter reinigt nicht richtig

Die folgenden Informationen gelten für Modelle der 3000er Serie.
- Prüfen Sie, ob der Staubbehälter voll ist, und leeren Sie ihn gegebenenfalls.
- Reinigen Sie den Luftfilter im Staubbehälter und stellen Sie sicher, dass der Luftfilter wieder richtig im Staubbehälter sitzt.
- Prüfen Sie, ob Fremdkörper in den Bürsten feststecken, und stellen Sie sicher, dass die Kehrwalze und die Seitenbürsten sauber und frei von Haaren oder anderen Fremdkörpern sind.
- Überprüfen Sie, ob das Wischtuch ausgetauscht werden muss. Wenn das Wischtuch zu abgenutzt ist, um effizient zu reinigen, muss es ausgetauscht werden. Sie können ein neues Wischtuch über die App (Hauptmenü > Zubehör finden > Ersatzwischtuch XV1430) oder über die Philips Website kaufen.
- Sehen Sie nach, ob der Wasserbehälter leer ist oder nachgefüllt werden muss.
Sehen Sie sich das Wartungsvideo Ihres Robotermodells an, um Schritt-für-Schritt-Anweisungen zu erhalten.
Wenn sich das Problem anhand der oben genannten Lösungen nicht beheben lässt, wenden Sie sich für weitere Hilfe bitte an uns.