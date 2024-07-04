ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Support-Homepage

Philips Support

Mein Philips HomeRun Saugroboter reinigt nicht richtig

Falls Ihr Philips HomeRun Saug-Wischroboter nicht richtig reinigt, finden Sie unten die möglichen Ursachen und Lösungen.

HomeRun Modelle

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: XU5000/10 , XU5100/10 , XU5100/20 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Kontaktaufnahme zu Philips

Wir helfen Ihnen gerne weiter

Suchen Sie nach etwas anderem?

Entdecken Sie alle Optionen für den Philips Support

Support-Homepage