So reinigen Sie den kabellosen Philips Staubsauger der 7000er Serie
Um herauszufinden, wie Sie Staubbehälter, Filter, Bürste und Wasserbehälter Ihres kabellosen Philips Staubsaugers der 7000er Serie reinigen, lesen Sie die folgenden Abschnitte. Sie finden den Modellnamen auf dem Stick und/oder sehen sich das Bild unten an.
Staubbehälter Befolgen Sie diese einfachen Schritte, um den Staubbehälter Ihres kabellosen Philips Staubsaugers zu reinigen:
Schalten Sie das Gerät aus (Abb. 1).
Entfernen Sie den Behälter, indem Sie die Entriegelungstaste drücken, während Sie das Gerät in einem 45-Grad-Winkel halten (Abb. 2).
Heben Sie das farbige Teil an, um Zugang zum Behälter zu erhalten (Abb. 3).
Tipp:
Wenn es schwierig ist, dieses Teil aus dem Behälter zu entfernen, können Sie mit der flachen Hand auf verschiedene Stellen des Behälter klopfen, um das farbige Teil etwas zu lösen.
Das Entfernen ist am einfachsten, wenn Sie den Behälter mit der Hand unten festhalten und das farbige Teil mit der anderen Hand anheben.
Leeren Sie den Staubbehälter (Abb. 4).
Reinigen Sie den Staubbehälter unter fließendem Wasser aus dem Wasserhahn. Bitte säubern Sie keine Teile in der Spülmaschine (Abb. 5).
Stellen Sie sicher, dass der Staubbehälter vollständig trocken ist, bevor Sie ihn wieder einsetzen (Abb. 6–7).
Stellen Sie sicher, dass Sie zuerst den vorstehenden Teil des Behälters richtig ausrichten, bevor Sie ihn an seiner Position einrasten lassen. Weitere genaue Anweisungen finden Sie im Video unten.
Filter Um sicherzustellen, dass Ihr kabelloser Philips Staubsauger optimal funktioniert, sollten Sie den Filter regelmäßig reinigen. Befolgen Sie diese vier einfachen Schritte:
Entfernen Sie das Filtergehäuse aus dem farbigen Teil, indem Sie es gegen den Uhrzeigersinn drehen (Abb. 8).
Nehmen Sie den abwaschbaren Schaumfilter aus dem Filtergehäuse (Abb. 9).
Klopfen Sie beide Teile über einem Abfallbehälter aus, um sie zu säubern (Abb. 10).
Spülen Sie den Schaumstofffilter (Abb. 11) aus und winden Sie ihn aus, bis nur noch sauberes Wasser austritt (Abb. 12). Denken Sie daran, das Filtergehäuse nicht zu spülen.
Hinweis: Um ein optimales Reinigungsergebnis zu erzielen, halten Sie den Filter mit der Filterlasche nach unten und lassen Wasser hindurchfließen, sodass hartnäckig haftender Staub ausgewaschen wird.
Lassen Sie den Filter 24 Stunden trocknen (Abb. 13).
Bauen Sie die Teile wieder zusammen (Abb. 14–16).
Stellen Sie sicher, dass Sie zuerst den vorstehenden Teil des Behälters richtig ausrichten, bevor Sie ihn an seiner Position einrasten lassen.
Weitere genaue Anweisungen finden Sie im Video unten.
Hinweis: Ihr Staubsauger erinnert Sie automatisch daran, den Filter zu reinigen, indem er einen i8-Informationscode gefolgt von einem QR-Code anzeigt, um einen neuen Filter zu bestellen (Zubehör XV1681). Wenn das Gerät i8 anzeigt, können Sie eine beliebige Taste (mit Ausnahme des Ein-/Ausschalters) drücken, um die Reinigungsanimation mit schrittweisen Anweisungen zur Filterreinigung anzusehen. Wir empfehlen, den Filter auszutauschen, wenn nach der Reinigung weiterhin eine i8-Meldung angezeigt wird. Der Filter sollte mindestens alle 6 Monate ausgetauscht werden, um eine maximale Leistung zu gewährleisten. Der Staubbehälter ist nicht richtig am Gerät angebracht Wenn der Staubbehälter nicht richtig angebracht ist, kann dies zu Problemen mit der Saugleistung führen. Stellen Sie sicher, dass der Staubbehälter ordnungsgemäß befestigt ist, indem Sie zuerst die Oberseite des Staubbehälters richtig ausrichten, bevor Sie ihn an seiner Position einrasten lassen (sehen Sie sich das Video unten bei Zeitpunkt 1:11-1:15) an.
Bürste Ihr kabelloser Philips Staubsauger verfügt über eine rotierende Bürste, die sich in der Düse befindet. Diese Bürste kann durch Haare verstopfen und muss regelmäßig gewartet werden. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um die Bürste zu reinigen, und sehen Sie sich das Video an, um weitere Informationen zu erhalten:
Schalten Sie die Stromversorgung aus (Abb. A1).
Entfernen Sie die Bürste, indem Sie die Taste drücken (Abb. A2–A3).
Schneiden Sie verwickelte Haare aus der Bürste und entfernen Sie sie (Abb. A4).
Entfernen Sie die seitliche Kappe und schneiden Sie die Haare dazwischen auseinander (Abb. A5).
Setzen Sie die Bürste wieder ein und der Staubsauger ist einsatzbereit (Abb. A5–A6).
Wasserbehälter Um Ihre Aqua-Düse in gutem Zustand zu halten, empfehlen wir die folgenden einfachen Schritte zum Reinigen und Trocknen nach jeder Verwendung:
Entfernen Sie das Tuch aus dem Wasserbehälter.
Leeren Sie den Wasserbehälter (Abb. B1).
Reinigen Sie den Wasserbehälter unter fließendem Wasser und schütteln Sie ihn vorsichtig (Abb. B4).
Lassen Sie den Wasserbehälter trocknen und reinigen Sie das Tuch, indem Sie es spülen oder in die Waschmaschine geben. Wir empfehlen, das Tuch alle 6 Monate zu ersetzen (Zubehör XV1700).
Haben diese Lösungen geholfen? Wenn dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich bitte an uns über www.philips.com/support, um weitere Hilfe zu erhalten.
Staubbehälter Befolgen Sie die nachstehenden Schritte und sehen Sie sich das Video unten an, um weitere Informationen zu erhalten:
Lösen Sie den Staubbehälter, indem Sie die Taste drücken und den Deckel abnehmen (Abb. A1–A2).
Entleeren Sie den Staubbehälter in den Mülleimer (Abb. A3).
Nehmen Sie den Filter aus dem Staubbehälter heraus (Abb. A4).
Reinigen Sie das Innere des Staubbehälters mit Wasser oder einem feuchten Tuch (Abb. A5–A6). Hinweis: Reinigen Sie den Staubbehälter nicht in der Spülmaschine.
Wenn der Behälter vollständig trocken ist, setzen Sie erst den Filter und dann den Behälter wieder ein (Abb. 7–9).
Filter Um sicherzustellen, dass Ihr kabelloser Philips SpeedPro Max Staubsauger optimal funktioniert, ist eine regelmäßige Reinigung des Filters unerlässlich. Befolgen Sie diese vier einfachen Schritte:
Entfernen Sie den Staubbehälter (Abb. B2).
Entfernen Sie das Filtergehäuse und nehmen Sie den Filter heraus (Abb. B3–B4).
Klopfen Sie gegen den Schaumstofffilter, um losen Schmutz zu entfernen (Abb. B8). Hinweis: Spülen Sie das Filtergehäuse nicht unter fließendem Wasser ab.
Klopfen Sie den Staub heraus und waschen Sie den Schaumstofffilter mit Wasser (Abb. B5–B7).
Stellen Sie sicher, dass der Schaumstofffilter vollständig trocken ist, bevor er wieder in das Gerät eingesetzt wird (Abb. B9–B10). Nun ist Ihr Staubsauger wieder einsatzbereit.
Weitere Informationen finden Sie auch im Video unten. Hinweis:
Für eine optimale Leistung empfehlen wir, den Filter Ihres Staubsaugers monatlich zu reinigen und alle 6 Monate auszutauschen (Zubehör FC5005/01).
Das im Video gezeigte Gerät ist ein SpeedPro Max Aqua der 8000er Serie. Die gleichen Schritte gelten auch für SpeedPro Max der 7000er Serie.
Bürste Ihr kabelloser Philips SpeedPro Max Staubsauger verfügt über eine rotierende Bürste, die sich in der Düse befindet. Diese Bürste kann durch Haare verstopfen und muss regelmäßig gewartet werden. Bitte befolgen Sie die nachstehenden Schritte und sehen Sie sich das Video unten an, um weitere Informationen zu erhalten:
Entfernen Sie die Bürste mit der Easy-Taste und nehmen Sie die seitliche Kappe ab (Abb. A1–A3).
Ziehen Sie alle Haare an der Bürste und unter der Kappe von Hand heraus oder verwenden Sie eine Schere (Abb. A4).
Setzen Sie die seitliche Kappe wieder auf, bis sie hörbar einrastet, und lassen Sie dann die Bürste wieder einrasten (Abb. A5–A7). Nun ist Ihr Staubsauger wieder einsatzbereit.
Wasserbehälter (nur SpeedPro Max 7000 Series Aqua Modelle) Wir empfehlen, den Aqua-Tank nach jedem Gebrauch zu reinigen und zu trocknen. So können Sie dies in wenigen einfachen Schritten tun:
Entfernen Sie das Tuch aus dem Wasserbehälter.
Leeren Sie den Wasserbehälter (Abb. B1).
Reinigen Sie den Wasserbehälter unter fließendem Wasser und schütteln Sie ihn vorsichtig (Abb. B2–B4).
Leeren Sie den Wasserbehälter, indem Sie ihn mehrmals drehen, um sicherzustellen, dass er vollständig leer ist (Abb. B5–B9).
Lassen Sie den Wasserbehälter trocknen und reinigen Sie das Tuch, indem Sie es spülen oder in die Waschmaschine geben.
Haben diese Lösungen geholfen? Wenn dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich bitte an uns über www.philips.com/support, um weitere Hilfe zu erhalten.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle:XC7057/01, XC7055/01, XC7053/01. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›