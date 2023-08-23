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So reinigen Sie den kabellosen Philips Staubsauger der 8000er Serie

Um herauszufinden, wie Staubbehälter, Filter, Bürste und Wasserbehälter Ihres kabellosen Philips Staubsaugers der 8000er Serie gereinigt werden, lesen Sie die folgenden Abschnitte. Sie finden den Modellnamen auf dem Staubsaugerstiel und/oder auf der Abbildung unten.
 

8000er Modelle

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: XC8055/01 , XC8057/01 , XC8347/01 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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