So reinigen Sie den kabellosen Philips Staubsauger der 8000er Serie

Filter

Um sicherzustellen, dass der kabellose Philips Staubsauger optimal funktioniert, sollten Sie den Filter regelmäßig reinigen. Befolgen Sie diese vier einfachen Schritte:

Entfernen Sie das Filtergehäuse aus dem farbigen Teil, indem Sie es gegen den Uhrzeigersinn drehen (Abbildung 8).

Nehmen Sie den abwaschbaren Schaumfilter aus dem Filtergehäuse (Abbildung 9).

Zum Reinigen klopfen Sie beide Teile über einem Abfallbehälter aus (Abbildung 10).

Spülen Sie den Schaumfilter (Abbildung 11) und winden Sie ihn so oft aus, bis sauberes Wasser austritt (Abbildung 12). Achtung: Das Filtergehäuse darf nicht abgespült werden.

Hinweis : Um ein optimales Reinigungsergebnis zu erzielen, halten Sie den Filter mit der Filterlasche nach unten und lassen Sie Wasser hindurchfließen, sodass hartnäckiger Staub im Filterinneren ausgewaschen wird.

Lassen Sie den Filter 24 Stunden trocknen (Abbildung 13).

Bauen Sie die Teile wieder zusammen (Abbildungen 14-16).

Stellen Sie sicher, dass Sie zuerst den vorstehenden Teil des Behälters richtig ausrichten, bevor Sie ihn an seiner Position einrasten lassen.

Ausführlichere Anweisungen finden Sie im Video unten.

Hinweis : Der Staubsauger erinnert Sie automatisch daran, den Filter zu reinigen, indem er einen i8-Informationscode anzeigt, gefolgt von einem QR-Code. Damit können Sie einen neuen Filter bestellen (Zubehör XV1681).

Wenn das Gerät "i8" anzeigt, können Sie eine beliebige Taste (mit Ausnahme des Ein-/Aus-Schalters) drücken, um die animierte Reinigungsanleitung mit Schritt-für-Schritt-Vorgehensweise zur Filterreinigung anzusehen.

Wir empfehlen, den Filter zu wechseln, wenn nach der Reinigung weiterhin eine i8-Meldung angezeigt wird. Der Filter sollte mindestens alle 6 Monate gewechselt werden, um eine maximale Leistung zu gewährleisten.

Der Staubbehälter ist nicht richtig am Gerät angebracht