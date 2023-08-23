So reinigen Sie den kabellosen Philips Staubsauger der 8000er Serie
Um herauszufinden, wie Staubbehälter, Filter, Bürste und Wasserbehälter Ihres kabellosen Philips Staubsaugers der 8000er Serie gereinigt werden, lesen Sie die folgenden Abschnitte. Sie finden den Modellnamen auf dem Staubsaugerstiel und/oder auf der Abbildung unten.
Staubbehälter Befolgen Sie diese einfachen Schritte, um den Staubbehälter Ihres kabellosen Philips Staubsaugers zu reinigen:
Schalten Sie das Gerät aus (Abbildung 1).
Entfernen Sie den Behälter durch Drücken der Entriegelungstaste. Halten Sie das Gerät dabei in einem 45-Grad-Winkel (Abbildung 2).
Heben Sie das farbige Teil an, um Zugang zum Behälter zu erhalten (Abbildung 3).
Tipp:
Wenn es schwierig ist, dieses Teil aus dem Behälter zu entfernen, können Sie mit der flachen Hand an verschiedenen Stellen auf den Behälter klopfen, um das farbige Teil etwas zu lösen.
Das Entfernen gelingt am einfachsten, wenn Sie den Behälter mit der Hand unten festhalten und das farbige Teil mit der anderen Hand anheben.
Leeren Sie den Staubbehälter (Abbildung 4).
Reigen Sie den Staubbehälter unter fließendem Wasser aus dem Wasserhahn. Nicht in der Spülmaschine reinigen (Abbildung 5).
Stellen Sie sicher, dass der Staubbehälter vor dem Wiedereinsetzen komplett trocken ist (Abbildungen 6-7).
Achten Sie darauf, dass Sie zuerst den vorstehenden Teil des Behälters richtig ausrichten, bevor Sie ihn an seiner Position einrasten lassen. Ausführlichere Anweisungen finden Sie im Video unten.
Filter Um sicherzustellen, dass der kabellose Philips Staubsauger optimal funktioniert, sollten Sie den Filter regelmäßig reinigen. Befolgen Sie diese vier einfachen Schritte:
Entfernen Sie das Filtergehäuse aus dem farbigen Teil, indem Sie es gegen den Uhrzeigersinn drehen (Abbildung 8).
Nehmen Sie den abwaschbaren Schaumfilter aus dem Filtergehäuse (Abbildung 9).
Zum Reinigen klopfen Sie beide Teile über einem Abfallbehälter aus (Abbildung 10).
Spülen Sie den Schaumfilter (Abbildung 11) und winden Sie ihn so oft aus, bis sauberes Wasser austritt (Abbildung 12). Achtung: Das Filtergehäuse darf nicht abgespült werden.
Hinweis: Um ein optimales Reinigungsergebnis zu erzielen, halten Sie den Filter mit der Filterlasche nach unten und lassen Sie Wasser hindurchfließen, sodass hartnäckiger Staub im Filterinneren ausgewaschen wird.
Lassen Sie den Filter 24 Stunden trocknen (Abbildung 13).
Bauen Sie die Teile wieder zusammen (Abbildungen 14-16).
Stellen Sie sicher, dass Sie zuerst den vorstehenden Teil des Behälters richtig ausrichten, bevor Sie ihn an seiner Position einrasten lassen.
Ausführlichere Anweisungen finden Sie im Video unten.
Hinweis: Der Staubsauger erinnert Sie automatisch daran, den Filter zu reinigen, indem er einen i8-Informationscode anzeigt, gefolgt von einem QR-Code. Damit können Sie einen neuen Filter bestellen (Zubehör XV1681). Wenn das Gerät "i8" anzeigt, können Sie eine beliebige Taste (mit Ausnahme des Ein-/Aus-Schalters) drücken, um die animierte Reinigungsanleitung mit Schritt-für-Schritt-Vorgehensweise zur Filterreinigung anzusehen. Wir empfehlen, den Filter zu wechseln, wenn nach der Reinigung weiterhin eine i8-Meldung angezeigt wird. Der Filter sollte mindestens alle 6 Monate gewechselt werden, um eine maximale Leistung zu gewährleisten. Der Staubbehälter ist nicht richtig am Gerät angebracht Wenn der Staubbehälter nicht richtig angebracht ist, kann dies zu Problemen mit der Saugleistung führen. Stellen Sie sicher, dass der Staubbehälter ordnungsgemäß angebracht ist, indem Sie zuerst die Oberseite des Staubbehälters richtig ausrichten, bevor Sie ihn an seiner Position einrasten lassen (siehe Video unten bei 1:11-1:15).
Bürste Die Düse des kabellosen Philips Staubsaugers enthält eine rotierende Bürste. In dieser Bürste können sich Haare verfangen und sie muss deshalb regelmäßig gewartet werden. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte zum Reinigen der Bürste und sehen Sie sich das Video an. Hier finden Sie weitere Informationen:
Schalten Sie die Stromversorgung aus (Abbildung A1).
Entfernen Sie die Bürste. Drücken Sie dazu die Taste (Abbildungen A2-A3).
Schneiden Sie Haare heraus, die sich in der Bürste verfangen haben, und entfernen Sie sie (Abbildung A4).
Nehmen Sie die Seitenabdeckung ab und schneiden Sie Haare heraus, die sich im Zwischenraum angesammelt haben (Abbildung A5).
Setzen Sie die Bürste wieder ein. Nun ist der Staubsauger einsatzbereit (Abbildungen A5-A6).
Wasserbehälter Um die Aqua-Düse in gutem Zustand zu halten, empfehlen wir, nach jeder Verwendung diese einfachen Schritte zum Reinigen und Trocknen zu befolgen:
Entfernen Sie den Filter aus dem Wasserbehälter.
Leeren Sie den Wasserbehälter (Abbildung B1).
Reinigen Sie den Wasserbehälter unter fließendem Wasser und schütteln Sie ihn vorsichtig aus (Abbildung B4).
Lassen Sie den Wasserbehälter trocknen und reinigen Sie das Tuch. Sie können es ausspülen oder in die Waschmaschine geben.Wir empfehlen, das Tuch alle 6 Monate zu ersetzen (Zubehör XV1700).
Haben diese Lösungen geholfen? Falls nicht, kontaktieren Sie uns unter www.philips.com/support. Hier erhalten Sie weitere Hilfe.
Staubbehälter Befolgen Sie die nachstehenden Schritte und sehen Sie sich das Video unten an. Hier finden Sie weitere Informationen:
Schalten Sie das Gerät aus.
Entfernen Sie den Staubbehälter. Drücken Sie dazu die Entriegelungstaste auf dem Handgerät neben dem Staubbehälter (Abbildung A1).
Nehmen Sie den Deckel ab und leeren Sie den Staubbehälter (Abbildungen A2-A3). Stellen Sie sicher, dass auch Haare und Schmutz, die in der Zyklonkammer feststecken, entfernt werden.
Nehmen Sie den Filter heraus und reinigen Sie die Innenseite des Staubbehälters mit Wasser oder einem feuchten Tuch (Abbildungen A5-A6). Nicht in der Spülmaschine reinigen.
Stellen Sie sicher, dass der Staubbehälter vor dem Wiedereinsetzen komplett trocken ist (Abbildungen A7-A9).
Filter Um sicherzustellen, dass der kabellose Philips SpeedPro Max Staubsauger optimal funktioniert, ist eine regelmäßige Reinigung des Filters unerlässlich. Befolgen Sie diese vier einfachen Schritte:
Entfernen Sie den Staubbehälter. Drücken Sie dazu den Knopf auf dem Handgerät neben dem Staubbehälter (Abbildung B2).
Nehmen Sie das Filtergehäuse aus dem Staubbehälter und dann den abwaschbaren Schaumfilter aus dem Filtergehäuse heraus (Abbildungen B3-B4).
Klopfen Sie den Schaumstofffilter über einem Abfallbehälter aus, um losen Schmutz zu entfernen. Spülen Sie den Schaumstofffilter unter fließendem Wasser aus (Abbildung B5).
Winden Sie den Filter mehrfach so oft aus, bis nur noch sauberes Wasser austritt (Abbildungen B6-B7).
Achtung: Das Filtergehäuse darf nicht abgespült werden. Es sollte einfach über einem Abfallbehälter ausgeklopft werden (Abbildung B8).
Lassen Sie den Filter 24 Stunden trocknen (Abbildung B9).
Bauen Sie die Teile wieder zusammen (Abbildung B10).
Weitere Informationen finden Sie im Video unten. Hinweis:
Für eine optimale Leistung empfehlen wir, den Filter Ihres Staubsaugers monatlich zu reinigen und alle 6 Monate zu wechseln.
Bürste Der kabellose Philips Staubsauger SpeedPro Max verfügt über eine rotierende Bürste in der Düse. In dieser Bürste können sich Haare verfangen und sie muss deshalb regelmäßig gewartet werden. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte und sehen Sie sich das Video unten an. Hier finden Sie weitere Informationen:
Entfernen Sie die Bürste mit der Easy-Taste und nehmen Sie die Seitenabdeckung ab (Abbildungen A1-A3).
Entfernen Sie alle Haare an der Bürste und unter der Kappe von Hand oder verwenden Sie eine Schere (Abbildung A4).
Setzen Sie die Seitenabdeckung wieder auf. Drücken Sie dazu darauf, bis sie hörbar einrastet und lassen Sie auch die Bürste wieder einrasten (Abbildungen A5-A7). Der Staubsauger ist nun wieder einsatzbereit.
Wasserbehälter Wir empfehlen, den Aqua-Tank nach jedem Gebrauch zu reinigen und zu trocknen. So können Sie dies in wenigen einfachen Schritten tun:
Entfernen Sie das Tuch aus dem Wasserbehälter (Abbildung B1).
Leeren Sie den Wasserbehälter (Abbildung B2).
Reinigen Sie den Wasserbehälter unter fließendem Wasser und schütteln Sie ihn vorsichtig aus (Abbildungen B3-B5).
Leeren Sie den Wasserbehälter und lassen Sie ihn trocknen (Abbildungen B6-B8).
Reinigen Sie das Tuch. Es kann ausgespült oder in die Waschmaschine gegeben werden (Abbildung B9).
Tipp: (Für XC8347 und XC8349): Reinigen Sie auch die Seitenkanäle Ihrer Aqua-Düse alle drei Monate oder immer dann, wenn Sie einen Leistungsabfall bemerken. Öffnen Sie dazu die Seitenkanäle und entfernen Sie den Schmutz.
Haben diese Lösungen geholfen? Falls nicht, kontaktieren Sie uns unter www.philips.com/support. Hier erhalten Sie weitere Hilfe.
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