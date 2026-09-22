ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Support-Homepage

Philips Support

So reinigen Sie den kabellosen Philips Staubsauger der 5000er Serie

Um zu erfahren, wie Sie Staubbehälter, Filter, Bürste und Wasserbehälter Ihres Philips SpeedPro (Aqua) Staubsaugers der 5000er Serie reinigen, lesen Sie die folgenden Abschnitte.
 

5000 Series Staubsauger

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: XC5141/01 , XC5041/01 , XC5043/01 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Kontaktaufnahme zu Philips

Wir helfen Ihnen gerne weiter

Suchen Sie nach etwas anderem?

Entdecken Sie alle Optionen für den Philips Support

Support-Homepage