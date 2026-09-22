So reinigen Sie den kabellosen Philips Staubsauger der 5000er Serie

Staubbehälter

Bitte denken Sie daran, den Staubbehälter nach jedem Gebrauch zu entleeren oder wenn der Staub die Höchststandmarkierung (MAX) erreicht (Abbildung A1). Befolgen Sie diese einfachen Schritte, um den Staubbehälter Ihres kabellosen Philips Staubsaugers zu reinigen:

Schalten Sie das Gerät aus (Abbildung A2).

Halten Sie das Gerät in einem 45-Grad-Winkel, wie in Abbildung A3 dargestellt. Entfernen Sie den Staubbehälter, indem Sie die Entriegelungstaste unten am Behälter drücken.

Tipp: Entfernen Sie den Staubbehälter, während Sie das Gerät aufrecht halten, um ein Verschütten von Verschmutzungen zu vermeiden (Abb. A4).

Halten Sie die beiden blauen Kreise an der Seite des farbigen Teils fest und heben Sie ihn aus dem Staubbehälter (Abb. A5).

Leeren Sie den im Staubbehälter aufgefangenen Staub über dem Abfalleimer aus (Abb. 6).

Setzen Sie den Zyklon wieder in den Staubbehälter ein und stellen Sie sicher, dass die beiden Teile aneinander ausgerichtet sind (Abb. A7).

Setzen Sie den Staubbehälter wieder ein, indem Sie zuerst die Filterseite des Behälters ausrichten, bevor Sie ihn an seinem Platz einsetzen (Abb. A8).

Filter

Um eine optimale Leistung Ihres kabellosen Philips Staubsaugers sicherzustellen, ist es wichtig, den Filter regelmäßig zu reinigen. Befolgen Sie diese vier einfachen Schritte:

Heben Sie den Filter an, um ihn aus dem Staubbehälter zu entfernen (Abb. B1).

Nehmen Sie den abwaschbaren Schaumstofffilter vom Kunststoff-Filtergehäuse ab (Abb. B2).

Klopfen Sie den Schaumstofffilter und das Filtergehäuse über einem Abfalleimer aus, um diese zu reinigen (Abb. B3). Um das Filtergehäuse gründlich zu reinigen, ist es hilfreich, wenn Sie ihn über einem Abfalleimer fest ausklopfen, bis kein Staub mehr aus dem Filtergehäuse austritt.

Spülen Sie den Schaumstofffilter unter fließendem Wasser ab und wringen Sie ihn so oft aus, bis sauberes Wasser austritt (Abb. B4). Achtung: Das Filtergehäuse darf nicht abgespült werden.

Hinweis: Um ein optimales Reinigungsergebnis zu erzielen, halten Sie den Filter mit der schmutzigeren Seite nach unten und lassen Wasser hindurchfließen, sodass tief anhaftender Staub ausgewaschen wird.

Warten Sie 24 Stunden, bis der Schaumstofffilter vollständig getrocknet ist (Abb. B5).

Hinweis: Trocknen Sie den Schaumstofffilter nicht in direkter Sonneneinstrahlung, auf dem Heizkörper oder im Wäschetrockner.

Für eine gründliche Wartung reinigen Sie den Staubbehälter und das farbige Teil unter

fließendem Wasser oder in warmem Seifenwasser (Abb. B6), und wischen Sie ihn trocken (Abb. 8).

Bauen Sie die Teile wieder zusammen (Abb. B7-10). Wenn Sie den Staubbehälter wieder einsetzen, richten Sie zuerst die Filterseite aus, bevor Sie ihn an seinem Platz einsetzen (Abb. B10).

Hinweis: Für eine optimale Leistung empfehlen wir, den Filter Ihres Staubsaugers monatlich zu reinigen und alle 6 Monate zu wechseln (Zubehör: XV1651).

Bürste

Die Düse des kabellosen Philips Staubsaugers enthält eine rotierende Bürste. In dieser Bürste können sich Haare verfangen und sie muss deshalb regelmäßig gewartet werden. Führen Sie folgende Schritte aus, um die Bürste zu reinigen:

Schalten Sie das Gerät aus (Abb. C1).

Halten Sie die Taste an der Seite der Düse mit einer Hand gedrückt, während Sie die Bürste mit der anderen Hand entfernen. (Abb. C2).

Entfernen Sie alle sichtbaren Verschmutzungen von Hand. Schneiden Sie Haare heraus, die sich in der Bürste verfangen haben, und entfernen Sie sie (Abb. C3).

Nehmen Sie die Seitenabdeckung (Abb. B4) ab und entfernen Sie Haare, die sich im Zwischenraum angesammelt haben (Abb. C5).

Setzen Sie die Bürste wieder ein. Nun ist der Staubsauger einsatzbereit (Abb. C6-8). Achten Sie beim Zusammenbau der Bürste auf die richtige Ausrichtung, indem Sie zunächst eine Seite richtig positionieren, bevor Sie die andere Seite einklicken.

Hinweis: Bitte überprüfen und entfernen Sie auch alle Verunreinigungen an den Düsenrädern.

Wasserbehälter

um Ihren Wasserbehälter in gutem Zustand zu halten, empfehlen wir die folgenden einfachen Schritte zum Reinigen und Trocknen nach jeder Verwendung:

Entfernen Sie das Tuch aus dem Wasserbehälter (Abb. D1).

Leeren Sie den Wasserbehälter (Abb. D2).

Füllen Sie den Wasserbehälter unter fließendem Wasser, und schütteln Sie ihn, um Rückstände vom Reinigungsmittel zu entfernen (Abb. D3 und D4).

Leeren Sie den Wasserbehälter und lassen Sie ihn zum Trocknen geöffnet. Achten Sie darauf, dass der Deckel für die Lagerung nicht verloren geht (Abb. D5 und D6).

Reinigen Sie das Tuch. Es kann ausgespült oder in die Waschmaschine gegeben werden.