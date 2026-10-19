Mein kabelloser Staubsauger der 8000er Serie von Philips zeigt einen Fehlercode an

E1-Fehler

Ein Fehler vom Typ E1 bedeutet, dass Ihr Gerät nicht richtig funktioniert. Entfernen Sie den Akku (siehe Abbildung), warten Sie 10 Sekunden und setzen Sie den Akku wieder ein. Sollte dies nicht funktionieren, bringen Sie das Gerät bitte zu einem Philips Service-Center, oder kontaktieren Sie uns für weitere Hilfe über www.philips.com/support.



E2-Fehler

Ein Fehler vom Typ E2 bedeutet, dass Ihr Gerät unter der Betriebstemperatur betrieben wird. Bitte bringen Sie das Gerät in einen wärmeren Raum. Lagern, laden oder benutzen Sie das Gerät nicht bei einer Temperatur unter 5 °C oder über 40 °C.



E3-Fehler

Ein Fehler vom Typ E3 bedeutet, dass Ihr Gerät oberhalb der Betriebstemperatur betrieben wird. Bitte bringen Sie das Gerät in einen kälteren Raum. Lagern, laden oder benutzen Sie das Gerät nicht bei einer Temperatur unter 5 °C oder über 40 °C.



E5-Fehler

Ein Fehler vom Typ E5 bedeutet, dass der Akku beschädigt ist. Bitte bringen Sie das Gerät zu einem Philips Service-Center oder kontaktieren Sie uns für weitere Hilfe über http://www.philips.com/support.



E9-Fehler

Ein Fehler vom Typ E9 bedeutet, dass die Düse oberhalb der Betriebstemperatur betrieben wird. Schalten Sie das Gerät aus und warten Sie 15 Minuten. Prüfen Sie dann, ob das obere Gehäuse der Düse noch warm ist. Wenn die Düse noch warm ist, warten Sie so lange, bis sie abgekühlt ist. Wenn die Düse abgekühlt ist, schalten Sie das Gerät wieder ein.



i4-Fehler

Ein Fehler vom Typ i4 bedeutet, dass die Düse verstopft ist. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Reinigen Sie die Düse, indem Sie den Schritten in der Bedienungsanleitung folgen. Danach überprüfen Sie bitte das Rohr, indem Sie es aus dem Hauptgerät herausnehmen. Entfernen Sie den Gegenstand aus der Düse oder dem Rohr und starten Sie das Gerät neu.



i5-Fehler

Ein Fehler vom Typ i5 bedeutet, dass ein Gegenstand im Luftdurchlass feststeckt. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Reinigen Sie die Düse, indem Sie den Schritten im Benutzerhandbuch folgen, und überprüfen Sie das Rohr, indem Sie es vom Hauptgerät abnehmen. Entfernen Sie den Gegenstand aus der Düse oder dem Rohr und starten Sie das Gerät neu.



i6-Fehler

Ein Fehler vom Typ i6 bedeutet, dass der Adapter nicht entfernt wurde. Entfernen Sie den Adapter, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.



i7-Fehler

Ein Fehler vom Typ i7 bedeutet, dass ein falscher Adapter verwendet wurde. Verwenden Sie zum Aufladen des Geräts ausschließlich den Originaladapter.



i8-Fehler

Wenn Sie einen i8 Fehlercode auf Ihrem Gerät erhalten, bedeutet dies, dass der Filter verschmutzt ist. Um dieses Problem zu beheben, sollten Sie den Filter gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch (Abbildung 9–16) reinigen oder sich das Video unten ansehen.

Falls Sie die Meldung i8 auch nach dem Reinigen des Filters weiterhin erhalten, empfehlen wir, den Filter auszutauschen. Es wird empfohlen, den Filter alle sechs Monate auszutauschen, um eine optimale Leistung beizubehalten.

Wenn Sie nach dem Reinigen des Filters weiterhin den i8-Fehler erhalten, können Sie die folgenden Lösungen versuchen:

Achten Sie besonders darauf, das Filtergehäuse gründlich zu reinigen. Es ist hilfreich, wenn Sie ihn über einen Abfallbehälter fest ausklopfen, bis kein Staub mehr aus dem Filtergehäuse austritt.

Wenn Sie über einen Ersatz-Reinigungsfilter verfügen, können Sie den alten Filter durch den neuen ersetzen und dann den alten Schaumstofffilter und das Filtergehäuse mit einem Handstaubsauger reinigen.

Wenn Sie einen anderen Staubsauger oder Mini-Staubsauger haben, können Sie ihn verwenden, um sowohl den Schaumstofffilter als auch das Filtergehäuse einfach zu reinigen.

Wenn die obigen Anweisungen nicht helfen und Sie immer noch den i8-Fehler erhalten, muss der Filter wahrscheinlich ausgetauscht werden. Sie können neue Filter (XV1681/01) im Philips Online-Shop unter www.philips.com/support oder bei Ihrem Philips Händler kaufen.

Hinweis: Die Empfehlung zum Austausch nach sechs Monaten ist ein Hinweis, da der Verschmutzungsgrad des Filters weitgehend von seiner Verwendung abhängt.

i10-Fehler