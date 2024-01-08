Während des Mixens laufen Lebensmittel aus dem Becher

Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: SCF885/01 , SCF881/01 , SCF883/01 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›
Kann ich den Philips Avent Babynahrungszubereiter zum Aufwärmen oder Auftauen verwenden?
Ist der Philips Babynahrungszubereiter BPA-frei?
Was ist die maximale Garzeit des Philips Babynahrungszubereiters?
Wie hoch ist das maximale Fassungsvermögen des Mixbechers?
Ist der Philips Avent Babynahrungszubereiter spülmaschinenfest?