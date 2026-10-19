Warum leuchten die LED-Anzeigen auf meinem kabellosen Philips Staubsauger der 7000er oder 8000er Serie nicht?

Sie können im Menü auf dem Display überprüfen, ob die LEDs ausgeschaltet sind. Wenn Sie Ihre Auswahl zum Einschalten der LEDs mit der Menütaste nicht bestätigen, bleiben die LEDs ausgeschaltet (siehe Abbildung). Um die Funktion zu finden und die LEDs zu aktivieren, sehen Sie sich die Schritte und das Video unten an:

Drücken Sie die Menü-Taste und schalten Sie die Beleuchtungsfunktion um.

Bestätigen Sie durch erneutes Drücken der Menü-Taste.

Wechseln Sie zum Ändern der Beleuchtungshelligkeit mit den Tasten „+“ und „-“ durch die verfügbaren Stufen und bestätigen Sie durch erneutes Drücken der Menü-Taste. Es gibt drei verschiedene Optionen: sehr hell, hell und kein Licht.

Unten finden Sie das Video „So verwenden Sie den kabellosen Philips Staubsauger Aqua (Plus)“, in dem erklärt wird, wie Sie die LED-Leuchten aktivieren (bei 0:15-0:33)