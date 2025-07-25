ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

45 Tage Rückgaberecht

Support-Homepage

Philips Support

Der Kaffee aus meiner Philips Barista Brew Espressomaschine ist nicht warm genug

Wenn Sie die Kaffeetemperatur Ihrer Philips Barista Brew Espressomaschine verbessern möchten, sehen Sie sich das Video an und lesen Sie den folgenden Artikel.
 

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: PSA3218/01.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Kontaktaufnahme zu Philips

Wir helfen Ihnen gerne weiter

Suchen Sie nach etwas anderem?

Entdecken Sie alle Optionen für den Philips Support

Support-Homepage