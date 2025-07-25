Philips Support Der Kaffee aus meiner Philips Barista Brew Espressomaschine ist nicht warm genug

Wenn Sie die Kaffeetemperatur Ihrer Philips Barista Brew Espressomaschine verbessern möchten, sehen Sie sich das Video an und lesen Sie den folgenden Artikel.



Temperatureinstellungen anpassen Wenn Sie die Temperatur auf eine höhere Stufe einstellen, kann die Kaffeetemperatur verbessert werden. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie in unserem Artikel "Wie passe ich die Einstellungen meiner Philips Barista Brew Espressomaschine an?" und in der Bedienungsanleitung.

Maschine und Kaffeetasse vorheizen Wenn Sie einen doppelten Espresso ohne Kaffeepulver zubereiten, können Sie Ihre Maschine und Ihre Tasse vorheizen.

Milch zum Kaffee hinzufügen Die Temperatur des Kaffees nimmt immer ab, wenn Sie kalte oder aufgeschäumte Milch hinzufügen.

Die Maschine muss entkalkt werden. Die Temperatur des Kaffees kann auch sinken, wenn sich Kalkablagerungen im Gerät gebildet haben. Detaillierte Anweisungen zum Entkalken Ihrer Philips Barista Brew Espressomaschine finden Sie in unserem Artikel "Wie entkalke ich meine Philips Barista Brew Espressomaschine?" und in der Bedienungsanleitung.



Wenn sich das Problem anhand dieser Lösungen nicht beheben lässt, wenden Sie sich für weitere Hilfe bitte an uns.

