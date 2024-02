Unser Ziel ist es, Ihr Produkt innerhalb von 7 Werktagen ab dem Tag, an dem es bei unserem Servicecenter eingegangen ist, zu reparieren und an Sie zurückzusenden.

Beachten Sie bitte, dass die Reparatur bis zu 14 Tage in Anspruch nehmen kann.

Wenn Sie Ihre Reparatur online oder über unseren Kundenservice gebucht haben und eine IT-philips-xxx-Referenznummer besitzen, können Sie den Fortschritt Ihrer Reparatur hier online überprüfen.

Andernfalls wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice, um ein Update zu erhalten.