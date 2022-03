Les éclairages avant s'affaiblissent avec le temps, et si l'une des lampes ne s'allume plus, la deuxième pourrait bientôt cesser de fonctionner elle aussi. Donc, pour une sécurité et une confiance maximales au volant, il vous faut deux nouveaux éclairages avant. Un bon éclairage vous donne plus de temps pour réagir aux obstacles sur la route, pour une conduite plus sûre.

Ne réduisez pas votre visibilité de moitié, remplacez vos éclairages avant par paire !