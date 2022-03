Fabriqués avec des produits de haute qualité et ayant fait l'objet de tests répondant aux cahiers des charges les plus exigeants, ces produits sont conçus pour maximiser votre sécurité et votre confort de conduite. Les lampes Philips LongLife EcoVision ont été soigneusement testées, contrôlées et certifiées afin de répondre aux exigences les plus draconiennes de l'homologation ECE.