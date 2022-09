3 : Planifier une visite.



Vos grands-parents n'ont pas le droit de quitter leur maison de retraite ? Faites une jolie banderole ou mettez une tenue colorée ou drôle et passez les voir. S'ils vivent encore chez eux, apportez une chaise et mettez-la sur la terrasse ou devant la porte d'entrée et discutez avec eux en respectant la distance recommandée. Il est important qu'ils ne se sentent pas seuls et ils apprécieront ces moments.