Les mamans peuvent avoir un instinct hors du commun pour comprendre les besoins de leur enfant, mais savoir reconnaître les signes de faim de votre bébé est toujours utile. Vous vous habituerez au fur et à mesure aux gestes et aux symptômes de faim chez votre bébé. Entre-temps, voici les signes les plus courants qui indiquent que votre bébé a faim :



Penche la tête vers votre poitrine ou le biberon

Serre les mains

Met ses doigts à la bouche

Tord la bouche, tend les lèvres et se lèche les babines



Si votre nouveau-né présente l’un ou plusieurs de ces signes, il ou elle essaye peut-être de vous faire comprendre que c’est l’heure de son repas. Idéalement, votre bébé doit être nourri « à la demande », c’est-à-dire quand il ou elle a faim. Si vous allaitez, c’est une manière saine de réguler votre production de lait. En effet, votre corps répond naturellement à ses besoins et s’adapte pour produire la bonne quantité de lait pour votre bébé. Les biberons « à la demande » peuvent être tout aussi bénéfiques car ils permettent aux nouveau-nés d’autoréguler leur consommation. Calculer la quantité de biberons dont votre nouveau-né a besoin, c’est aussi simple que ça !