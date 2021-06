Allumez votre OneBlade et placez-le sur votre peau.

Veillez à ce que le sabot soit entièrement au contact de la peau pour obtenir une coupe uniforme. Commencez par tailler vos poils dans le sens des dents du sabot et déplacez l'appareil dans le sens inverse de la pousse pour obtenir de meilleurs résultats.

Une fois que vous avez terminé, éteignez le OneBlade et retirez le sabot en le tenant par ses bords et en le tirant. Nettoyez votre appareil après chaque utilisation. Manipulez la lame avec précaution et ne la tapotez pas contre une surface, car cela pourrait l'endommager.