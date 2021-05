Pour les femmes, Lumea permet d'épiler en douceur et en toute sécurité toute la zone du maillot : maillot, mont de Vénus, grandes lèvres et périnée. Si vous souhaitez une épilation de style « brésilien » ou « intégral », aucun problème.

Afin d'éviter toute gêne, nous vous recommandons de flasher l'intérieur des cuisses et l'arrière avec un réglage plus faible, car cette peau peut être plus pigmentée et plus sensible.

La lumière pulsée ne convient pas aux parties internes de la zone du maillot. Par conséquent, vous ne devez jamais utiliser Lumea sur les petites lèvres, le vagin et l'anus.