L'aspirateur est obstrué

Lorsque l'aspirateur est obstrué, il peut produire plus de chaleur que d'ordinaire. Cela peut réduire l'efficacité de votre aspirateur.



Pour résoudre ce problème, suivez les étapes ci-dessous :



Pour les aspirateurs sans sac :



1. Vérifiez que le bac à poussière est vide.

2. Vérifiez que le filtre de protection du moteur est propre.

3. Vérifiez que le filtre de sortie est propre.

4. Assurez-vous que le tube, le flexible ou la brosse ne sont pas obstrués.





Pour les aspirateurs avec sac :



1. Vérifiez que le filtre de protection du moteur est propre.

2. Vérifiez que le filtre de sortie est propre.

3. Vérifiez que le sac n'est pas plein.

4. Si les filtres sont propres et le sac n'est pas plein, mais l'aspiration reste inefficace et l'appareil continue à chauffer excessivement, remplacez le sac.



Si votre aspirateur Philips continue à chauffer excessivement pendant l'utilisation et que les solutions ci-dessus ne vous ont pas permis de résoudre le problème, contactez-nous pour obtenir de l'aide.