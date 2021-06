La tondeuse est encrassée

Votre tondeuse nécessite un nettoyage régulier pour fonctionner correctement. Des cheveux, des poils ou des débris peuvent rester coincés dans l'appareil et impacter négativement ses performances.



Avant de nettoyer votre tondeuse, vérifiez si elle est lavable ou si elle est uniquement nettoyable à sec.



Tondeuses lavables

Elles sont dotées d'un symbole représentant un robinet ou une douche. Pour nettoyer ces appareils, retirez les accessoires et le bloc tondeuse, puis nettoyez la zone située en dessous à l'eau.

N'utilisez pas d'eau savonneuse ou de détergent, car ils pourraient éliminer la couche de graisse protectrice du bloc tondeuse ce qui impacterait ses performances. Lavez et séchez les accessoires séparément avant de les remettre en place sur l'appareil.



Tondeuses non lavables

Ces appareils sont dotés d'un symbole en forme de robinet barré. Ces appareils ne peuvent pas être nettoyés à l'eau. Lorsque vous retirez les accessoires, nettoyez la zone située en dessous à l'aide de la brossette fournie ou d'un coton-tige.



Tondeuses non lavables avec accessoires lavables

Certaines tondeuses Philips ne sont pas lavables, mais leurs accessoires le sont. Pour ces appareils, retirez les accessoires pour les laver. Assurez-vous que les accessoires sont complètement secs avant de les remettre en place sur la tondeuse.

Regardez la vidéo d'instructions ci-dessous pour savoir comment nettoyer ces appareils.



Pour des instructions de nettoyage plus détaillées concernant votre modèle spécifique, reportez-vous au manuel d'utilisation.