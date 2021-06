La lame de mon Philips OneBlade devient verte trop rapidement

Votre Philips OneBlade est doté d'un témoin d'usure.

Une barre verte apparaît progressivement sur la lame lorsque vous l'utilisez. Lorsque cette barre devient clairement visible, il est recommandé de remplacer votre lame, pour bénéficier d'une expérience OneBlade optimale. Cette barre verte est présente à titre indicatif. Vous pouvez remplacer votre lame plus tôt ou plus tard, en fonction de votre degré de satisfaction quant à ses performances.

Utilisez toujours des lames de rechange Philips d'origine avec votre OneBlade.



La durée de vie exacte de votre lame peut varier en fonction de votre utilisation. Comme les lames de rasoirs manuels, votre lame s'émousse au fil du temps, ce qui peut réduire les performances de rasage et augmenter la sensation de tiraillement pendant le rasage et la taille de votre barbe.

Nettoyez la lame régulièrement. Après chaque utilisation, soufflez sur la lame pour faire partir les poils accumulés.

Allumez votre OneBlade et rincez la lame et le(s) sabot(s) à l'eau tiède.

Si les accessoires doivent être nettoyés plus scrupuleusement, éteignez votre OneBlade, retirez les accessoires et lavez-les sous un robinet. Ne tapotez pas votre lame sur une surface dure telle que le lavabo pour la nettoyer ou la sécher. Cela pourrait endommager l'appareil. La lame peut devenir verte prématurément en cas de nettoyage inadapté. Les outils de nettoyage tels que les brosses, les serviettes ou autres, ou les produits chimiques liquides peuvent entraîner une usure visible prématurément. Suivez les instructions de nettoyage de OneBlade ci-dessous :Ne tapotez pas votre lame sur une surface dure telle que le lavabo pour la nettoyer ou la sécher. Cela pourrait endommager l'appareil.

Utilisez uniquement votre OneBlade sur les zones recommandées du corps. Philips OneBlade est conçu pour être utilisé sur le visage pour tailler et dessiner les contours de votre barbe. Avec l'accessoire corps, vous pouvez également l'utiliser sur votre corps. Cependant, si vous utilisez votre OneBlade sur d'autres zones non recommandées, telles que votre tête, vous risquez d'user la lame et celle-ci peut devenir verte prématurément.



Assurez-vous toujours que votre peau est propre avant d'utiliser votre OneBlade.