Avant de vous couper les cheveux, assurez-vous que vous disposez du bon équipement. Vous aurez besoin d'une tondeuse à cheveux ou d'un appareil multifonctions avec accessoires de taille Philips, d'un miroir et d'une cape ou d'une serviette pour couvrir votre cou et vos épaules lors de la coupe. Pensez également à conserver vos produits capillaires et votre aspirateur à portée de main pour la touche finale et le nettoyage. Il est plus difficile de couper des cheveux mouillés car ils ont tendance à coller à votre peau et à devenir inaccessibles pour l'appareil. Par conséquent, nous vous conseillons de couper vos cheveux lorsqu'ils sont complètement secs. Peignez vos cheveux dans le sens naturel de leur pousse. Si vous coupez les cheveux de quelqu'un, assurez-vous que sa tête se trouve au même niveau que votre poitrine, afin que toutes les parties de sa tête soient bien visibles et facilement accessibles. Remarque : les tondeuses à barbe sont conçues pour couper uniquement les poils de la barbe. Nous vous déconseillons de l'utiliser sur d'autres parties du corps telles que la tête. En effet, vous n'obtiendrez pas les résultats escomptés et cela pourrait également causer des lésions cutanées.

Instructions d'utilisation

1. Fixez le sabot souhaité au manche de la tondeuse. Si les accessoires ne sont pas placés correctement, la tondeuse risque de ne pas fonctionner ou de ne pas donner les résultats escomptés.



2. Sélectionnez la hauteur souhaitée. Pour ce faire, tournez la molette de réglage de la hauteur de coupe ou clipsez le sabot adéquat. Commencez à couper à une hauteur élevée pour vous familiariser avec l'appareil et réduisez progressivement la hauteur de coupe jusqu'à atteindre la taille souhaitée.



3. Allumez l'appareil.



4. Déplacez l'appareil doucement et régulièrement en exerçant une légère pression dans le sens inverse de la pousse des cheveux. Assurez-vous que la partie plate du sabot est toujours bien en contact avec la peau pour obtenir une coupe régulière.



5. N'exercez pas une pression trop forte sur la peau ou le cuir chevelu avec la tondeuse. Vous pourriez modifier accidentellement les réglages et obtenir une coupe inégale.



Utilisez la tondeuse sans le sabot pour couper les poils et cheveux au plus près de la peau (0,5 mm) ou pour dessiner les contours de la nuque et des pattes. Faites attention lorsque vous n'utilisez pas de sabot car les poils et cheveux sont coupés à la racine.



6. Les poils et cheveux peuvent s'accumuler dans le compartiment et le sabot. Débarrassez-les entre chaque passage. Lorsque vous avez terminé, éteignez et nettoyez l'appareil. Nous vous conseillons de nettoyer l'appareil après chaque utilisation.