Système SmartClean

Le système Philips SmartClean peut être utilisé pour charger, nettoyer et lubrifier votre rasoir Philips. Le SmartClean Plus (numéro de modèle 5.2) bénéficie également d'un programme de séchage.



Le système Philips SmartClean 5.1 est compatible avec les rasoirs Philips Series 7000 et 5000 (S51xx - S56xx) représentés dans l'illustration 1 (ajouter une image comparant l'ancien modèle au nouveau).



Le système Philips SmartClean 5.2 est compatible avec les rasoirs Philips Series 9000.



Si l'illustration ne vous a pas permis de déterminer si votre rasoir est compatible avec le système SmartClean ou non, reportez-vous au manuel d'utilisation ou contactez-nous.