La brosse à dents Philips Sonicare 9900 Prestige est fournie avec une tête de brosse Premium A3 qui offre tous les bénéfices nécessaires en matière de nettoyage, d'éclaircissement et de santé des gencives. Vous ne devriez pas avoir besoin de modifier le mode Clean polyvalent par défaut, qui assure un brossage de deux minutes recommandée par le dentiste et divisée en six segments.



Si vous souhaitez une personnalisation plus poussée, vous pouvez utiliser l'application Philips Sonicare. Vous avez le choix entre cinq modes.



Mode Clean (par défaut)

Durée du brossage : 2 minutes

Ce mode utilise un programme de deux minutes pour éliminer la plaque dentaire avec une efficacité supérieure.



Mode Deep Clean

Durée du brossage : 3 minutes

Version étendue du mode Clean, le mode Deep Clean est le choix idéal pour traiter les zones difficiles.



Mode White+

Durée du brossage : 2 minutes 40 secondes

Le mode parfait pour éliminer les taches de thé, de café et autres à la surface des dents. Les 40 secondes supplémentaires vous permettent de vous concentrer sur le polissage de vos dents de devant.



Mode Gum Health

Durée du brossage : 3 minutes 20 secondes

Ce mode ajoute du temps de brossage supplémentaire à puissance réduite pour masser en douceur vos gencives, activer la circulation sanguine et renforcer les gencives.



Mode Sensitive

Durée du brossage : 2 minutes

Ce mode, qui utilise des vibrations moins puissantes, est plus doux pour vos dents et vos gencives.