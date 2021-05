Votre brosse à dents Philips Sonicare surveille l'usure de votre tête de brosse intelligente grâce à la technologie BrushSync.



La fonctionnalité BrushSync mesure :



- La pression globale que vous appliquez lors du brossage

- Le temps total d'utilisation de votre tête de brosse



Le manche vous informe lorsque votre tête de brosse n'est plus efficace et qu'il est temps de la remplacer. Le rappel de remplacement sur le manche clignote en orange et émet une série de bips et de tonalités.

Remarque : cette fonctionnalité est activée par défaut sur votre brosse à dents.