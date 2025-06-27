Lavez et séchez votre barbe et votre visage. Si votre tondeuse à barbe ou votre tondeuse multistyle est fournie avec différents sabots barbe clipsables, vous pouvez les utiliser pour obtenir la longueur de coupe souhaitée. Les numéros figurant sur les sabots indiquent la longueur des poils restants après la coupe. Il vous suffit de clipser le sabot approprié sur l'appareil et de commencer la coupe. Si votre appareil est équipé d'un sabot ajustable, réglez-le d'abord sur la bonne position.

Lorsque vous utilisez votre tondeuse pour la première fois, vous pouvez commencer par utiliser le sabot avec la hauteur de coupe maximale pour vous familiariser avec le produit.