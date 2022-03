Éclairage LED résistant et longue durée

Vous êtes à la recherche d'éclairages automobiles lumineux et élégants, mais qui ne nécessitent pas de remplacements fréquents. C'est l'une des principales faiblesses des lampes pour éclairage avant classiques : plus elles sont puissantes, plus leur durée de vie est courte. Pour une intensité lumineuse similaire, les LED durent plus longtemps. Les lampes LED Philips Ultinon Pro3000 sont extrêmement robustes, affichant jusqu'à 3 000 heures de durée de vie.