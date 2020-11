Des performances x-trêmes

Les lampes automobiles Philips X-tremeVision G-force sont parmi les plus lumineuses du marché. Elles offrent jusqu'à 130 % de luminosité en plus, un faisceau d'une longueur exceptionnelle et une résistance aux vibrations de 10 G. Voyez plus loin, réagissez plus vite et conduisez de façon plus sûre. Voir tous les avantages