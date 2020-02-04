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Arrêté

5500 seriesTéléviseur LED ultra-plat Full HD

43PFS5503/12

3.7

| (23) Avis

Disponible à partir

43 pouces
43 pouces
50 pouces
50 pouces

Téléviseur LED ultra-plat Full HD

Une simplicité sublimée pour un grand écran. Le téléviseur Philips 5500 offre une résolution Full HD, un son ultra-net et une expérience visuelle remarquable. Il vous suffit de le brancher pour regarder vos émissions de télévision, films et jeux en toute simplicité.

Voir tous les avantages
TV brand claim gold

99,91 % des personnes qui essaient Ambilight TV ne veulent plus jamais le rendre. 1

avec Pixel Plus HD

Téléviseur LED ultra-plat Full HD

  • 108 cm (43")

  • PPI de 200

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Un socle fin et raffiné, pour un design aérien

Notre nouveau socle a été conçu pour libérer l'espace sous votre téléviseur où se trouve habituellement un pied classique, pour une expérience visuelle plus intense. Résultat : un téléviseur tourné vers le futur.

Pixel Plus HD. Des images nettes, quelle que soit la source.

Le moteur Philips Pixel Plus HD optimise la qualité de l'image pour lui apporter une netteté et un contraste magnifiques. Ainsi, que vous regardiez des émissions du câble ou un disque, l'image est impeccable, avec des blancs plus éclatants et des noirs plus profonds.

Téléviseur LED Full HD : des images LED éclatantes au contraste incroyable

La qualité des images est importante. Les téléviseurs HD classiques sont de qualité, mais vous attendez plus. Imaginez la précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes pour rendre les images réelles.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.7

sur 6

23

Avis

04/02/2020

Deutschland

Deutschland

Tolles Gerät

Für meine Belange der absolute Hit. Benutzerfreundliche Handhabung, tolles Gerät.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 5500 series 43PFS5503 Ultraflacher Full HD LED TV

Date d'utilisation 2019-02-04

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 5500 series 43PFS5503 Ultraflacher Full HD LED TV

Date d'utilisation 2019-02-04

01/10/2018

Deutschland

Deutschland

Sehr leicht aber mit große kraft

Bin sehr zufrieden mit diese kauf , sehr klares Bild, die Farbe sind wunderschön. Den Preis überhaupt nicht teuer.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 5500 series 43PFS5503 Ultraflacher Full HD LED TV

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 5500 series 43PFS5503 Ultraflacher Full HD LED TV

10/05/2020

Nederland

Nederland

Acheteur vérifié

Philips tv

De tv doet het goed en is heel mooi.ik zou het iedereen aanraden die ik ken.

Avantages

10

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 5500 series 43PFS5503 Ultraslanke Full HD LED-TV

Date d'utilisation 2020-04-10

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 5500 series 43PFS5503 Ultraslanke Full HD LED-TV

Date d'utilisation 2020-04-10

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  1. D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise. 

  1. Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.

  2. Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

  3. Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

  4. (Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.

  5. Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.