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Arrêté
50PFS5503/12
Téléviseur LED ultra-plat Full HD
Une simplicité sublimée pour un grand écran. Le téléviseur Philips 5500 offre une résolution Full HD, un son ultra-net et une expérience visuelle remarquable. Il vous suffit de le brancher pour regarder vos émissions de télévision, films et jeux en toute simplicité.
126 cm (50")
PPI de 200
FHD
Pixel Plus HD
Notre nouveau socle a été conçu pour libérer l'espace sous votre téléviseur où se trouve habituellement un pied classique, pour une expérience visuelle plus intense. Résultat : un téléviseur tourné vers le futur.
Le moteur Philips Pixel Plus HD optimise la qualité de l'image pour lui apporter une netteté et un contraste magnifiques. Ainsi, que vous regardiez des émissions du câble ou un disque, l'image est impeccable, avec des blancs plus éclatants et des noirs plus profonds.
La qualité des images est importante. Les téléviseurs HD classiques sont de qualité, mais vous attendez plus. Imaginez la précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes pour rendre les images réelles.
3.7
sur 6
23
Avis
netterwahnsinn
04/02/2020
Deutschland
Tolles Gerät
Für meine Belange der absolute Hit. Benutzerfreundliche Handhabung, tolles Gerät.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 5500 series 43PFS5503 Ultraflacher Full HD LED TV
Date d'utilisation 2019-02-04
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 5500 series 43PFS5503 Ultraflacher Full HD LED TV
Date d'utilisation 2019-02-04
Stefano1967
01/10/2018
Deutschland
Sehr leicht aber mit große kraft
Bin sehr zufrieden mit diese kauf , sehr klares Bild, die Farbe sind wunderschön. Den Preis überhaupt nicht teuer.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 5500 series 43PFS5503 Ultraflacher Full HD LED TV
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 5500 series 43PFS5503 Ultraflacher Full HD LED TV
10/05/2020
Nederland
Acheteur vérifié
Philips tv
De tv doet het goed en is heel mooi.ik zou het iedereen aanraden die ik ken.
Avantages
10
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 5500 series 43PFS5503 Ultraslanke Full HD LED-TV
Date d'utilisation 2020-04-10
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 5500 series 43PFS5503 Ultraslanke Full HD LED-TV
Date d'utilisation 2020-04-10
D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.
Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.