Payez plus tard avec Klarna
D'offres exclusives pour les membres Philips.
Livraison gratuite des CHF40
Retour gratuit sous 30 jours
Traitement de l'air
Toutes les séries
PureProtect Mini série 900 Purificateur d'air intelligent
Assistance
AC0950/10
Accéder à la Boutique
Identifiez-vous ou créez un compte
Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.
EU Declaration of Conformity - English (US)
AC0950/10 User manual AC0951/14 User manual
Tout (2)
Puis-je laver les filtres/le préfiltre du purificateur d'air Philips ?
Utilisation du tire-lait Philips Avent Premium
Purificateur d'air séries 900 et 800Filtre HEPA NanoProtect
PureProtect Mini série 900Filtre HEPA NanoProtect
Mon purificateur d'air Philips est trop bruyant
Mon purificateur d'air Philips s'éteint intempestivement.
Mon purificateur d'air Philips n'élimine pas correctement les odeurs
L'alerte de remplacement du filtre du purificateur d'air Philips ne disparait pas
Mon purificateur d'air Philips ne fonctionne pas
Consultez les conditions de votre garantie et lancez le processus d'échange ou de réparation d'un produit
Garantie
Nos politiques de garantie des produits
Contacter Philips
Nous sommes là pour vous aider