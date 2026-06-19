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AC3737/10
Purifie les pièces jusqu'à 131 m²
505 m3/h CADR & débit 650 ml/h
Élimine les gaz de formaldéhyde
Connecté au Wi-Fi ; application Air+
Il répartit un puissant flux d'air pur dans tous les recoins de la pièce à un CADR (Clean Air Delivery Rate, ou débit d'air pur) de 505 m³/h (1), purifiant entièrement même les grandes pièces mesurant jusqu'à 131 m² (2) pour vous protéger des bactéries, des virus, du pollen, de la poussière, des squames d'animaux, des acariens, des gaz nocifs comme le formaldéhyde, des odeurs et d'autres polluants.
Seuls les purificateurs d'air Philips sont dotés d'une filtration HEPA NanoProtect à charbon actif et préfiltre permettant d'éliminer 99,97 % des particules mesurant jusqu'à 0,003 micron (3). En plus de piéger les polluants, la technologie HEPA NanoProtect utilise une charge électrostatique pour les attirer, ce qui permet de purifier jusqu'à 2 fois plus d'air que la filtration HEPA H13 traditionnelle, avec une efficacité énergétique supérieure (4).
Humidification rapide, jusqu'à 650 ml/h (5). Il détecte et ajuste automatiquement le niveau d'humidité à votre convenance. La fonction d'humidification s'active ou se désactive en fonction des besoins, pour atteindre le taux d'humidité souhaité.
Notation globale
1) Testé par un laboratoire indépendant conformément à la norme GB/T 18801-2022.
2) Calculs réalisés selon la norme GB/T18801-2022 en utilisant les CADR de fumée de cigarette testés selon la norme GB/T18801-2022.
3) Test réalisé sur le matériau du filtre avec un aérosol de NaCl classé à 3 nm, conformément la norme DIN71460-1 par un laboratoire tiers.
(4) Les purificateurs d'air Philips présentent un CADR (Clean Air Delivery Rate, ou débit d'air pur) et une efficacité énergétique plus élevés avec un filtre HEPA NanoProtect qu'avec un filtre HEPA H13 ; tests réalisés conformément à la norme GB/T 18801.
5) Testé par un laboratoire indépendant conformément à la norme GB/T 23332-2018.
6) Par rapport aux modules d'humidificateur à ultrasons standard qui ne contiennent pas de technologie supplémentaire pour réduire la propagation des bactéries ; tests réalisés par un laboratoire indépendant.
7) Par rapport à la technologie d'humidification par ultrasons. Test portant sur le dépôt de minéraux sur les meubles réalisé par un laboratoire tiers sur une période de 3 heures conformément à la norme DIN 44973, IUTA e.V.
8) Niveau sonore moyen, conformément à la norme GB/T4214,1-2017 (IEC 60704-1 – 2020, MSD). Le niveau sonore peut varier en fonction des conditions environnantes et de l'emplacement de l'appareil.