Efficace dans les pièces mesurant jusqu'à 131 m² (2)

Il répartit un puissant flux d'air pur dans tous les recoins de la pièce à un CADR (Clean Air Delivery Rate, ou débit d'air pur) de 505 m³/h (1), purifiant entièrement même les grandes pièces mesurant jusqu'à 131 m² (2) pour vous protéger des bactéries, des virus, du pollen, de la poussière, des squames d'animaux, des acariens, des gaz nocifs comme le formaldéhyde, des odeurs et d'autres polluants.