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  • Protection optimale de la peau pour un rasage doux
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Arrêté

AquaTouchRasoir électrique 100 % étanche

AT750/16

4
| (1383) Avis | 82% recommandent ce produit
Protection optimale de la peau pour un rasage doux
Le système étanche AquaTec du rasoir Philips assure un rasage à sec tout en douceur ou une sensation de fraîcheur sur peau mouillée. Utilisez-le avec un gel ou une mousse à raser pour encore plus de confort. Offrez-vous un rasage tout en fraîcheur, dans le respect de votre peau.
Voir tous les avantages

rasage avec du gel ou de la mousse

Protection optimale de la peau pour un rasage doux

  • Super Lift&Cut

  • Têtes flexibles

Optimisé pour une utilisation avec un gel ou une mousse à raser pour un meilleur confort de la peau

Optimisé pour une utilisation avec un gel ou une mousse à raser pour un meilleur confort de la peau

Le système étanche AquaTec assure un rasage à sec tout en douceur ou une sensation de fraîcheur sur peau mouillée. Son utilisation est optimale avec un gel ou une mousse à raser pour encore plus de confort, même sous la douche.

Épousent les courbes de votre visage

Épousent les courbes de votre visage

Les têtes de protection anti-frottement arrondies épousent les formes de votre visage afin de limiter les irritations.

Pour un rasage de près agréable

Pour un rasage de près agréable

Le système à double lame intégré au rasoir électrique Philips permet de soulever les poils afin de les couper au plus près pour un résultat impeccable.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.0

sur 6

1383

Avis

82%

recommandent ce produit

24/02/2016

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Excellente prise en main, longévité de la recharge

Je suis utilisateur de longue date de ce type de rasoir. Ce nouvel appareil a de nombreuses qualités au nombre desquelles je relève la longue durée de la recharge de loin supérieure à celle de mon précédent appareil. La vitesse de travail est plus rapide ce qui diminue le temps du rasage quotidien. Enfin, je relève aussi que l'entretien de ce modèle est facilité par la place entre la tête de rasage et le compartiment en dessous.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AquaTouch AT750/26 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AquaTouch AT750/26 Rasoir électrique 100 % étanche

10/04/2020

France

France

impeccable

tres bon produit hyper efficace lame performante et resistante dans le temps

Avantages

resistant

Contre

un peu cher

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AquaTouch AT890/20 Rasoir électrique pour peau sèche ou humide

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AquaTouch AT890/20 Rasoir électrique pour peau sèche ou humide

19/07/2019

France

France

Toujours un plaisir

C'est toujours un plaisir que de découvrir un nouveau rasoir PHILIPS. Jamais déçu, d'une belle efficacité et d'un design très agréable. Fidèle à la marque depuis plus de 40 ans, ce n'est pas demain que j'en changerai.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 AT790/17 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 3000 AT790/17 Rasoir électrique 100 % étanche

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