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AquaTouch Rasoir électrique 100 % étanche
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Manuel d’utilisation
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Où se trouve le numéro de modèle/série sur mon rasoir Philips ?
Puis-je remplacer la batterie de mon rasoir Philips ?
Quelle mousse/quel gel utiliser avec mon rasoir Philips ?
Puis-je recharger mon rasoir Philips à chaque rasage ?
Comment optimiser l'utilisation de mon rasoir Philips ?
Puis-je voyager avec mon produit de soin ou de beauté Philips ?
SH50Têtes de rasage de rechange
Spray nettoyant pour têtes de rasage
Adaptateur secteur
Support
Système de fixation pour têtes de rasage
Adaptateur secteur HQ8505
Capot de protection
ShaversBrosse nettoyante
têtes de rasage
Mon rasoir Philips ne se charge pas.
De l'eau s'écoule de mon rasoir Philips
J'ai des problèmes de peau après avoir utilisé mon rasoir Philips
Mon rasoir Philips ne fonctionne pas
Mon rasoir Philips est très bruyant
Je n'obtiens pas de bons résultats avec mon rasoir Philips