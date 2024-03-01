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BAR311/00
Une mousse de lait parfaite
Notre mousseur à lait spécial Baristina fait mousser du lait chaud ou froid en quelques secondes, pour vous permettre de préparer le style de café de votre choix. Simple à utiliser et très facile à nettoyer.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Mousseur à lait
total
recurring payment
Réglé à une température et une vitesse optimales, pour la plus fine et dense des mousses.
Réglez la température sur chaud ou froid et maîtrisez tous les styles de café, du latte macchiato au latte glacé.
Produit la meilleure mousse possible, quel que soit le type de lait, animal ou végétal.
Grâce à son revêtement lisse et antiadhésif, il suffit de rincer et d'essuyer le mousseur, tandis que le fouet et le couvercle passent au lave-vaisselle.
Pays d'origine
Poids et dimensions
Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales
Service
Durabilité
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