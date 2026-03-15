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  • Entretien complet et polyvalent du corps et des zones intimes
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Body Groomer 7000 SeriesTête flexible 2D, système de coupe/rasage double

BG7475/15

4.4
| (120) Avis | 95% recommandent ce produit
Entretien complet et polyvalent du corps et des zones intimes
Le système unique à double tête vous permet de passer facilement du rasage à la coupe, sans compromettre le confort cutané. Grâce à la technologie de tête flexible 2D, le rasoir s'adapte aux courbes de votre corps et élimine même les poils les plus tenaces.
Voir tous les avantages
OG BG 7000 Yin Yang Industry Logo [master-b27f7e2e8b3b4b18a391b2e300dd49cb] [com-mig]

La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde1

Pour une coupe sûre et précise sur tout le corps

Entretien complet et polyvalent du corps et des zones intimes

  • Système de rasage Triple Protect

  • Tête flexible 2D

  • Lames douces pour la peau

  • Coupe de près

  • S'utilise sous la douche

Système à double tête pour un rasage de près ou une coupe élégante

Système à double tête pour un rasage de près ou une coupe élégante

Le système innovant à double tête vous offre un rasage de près en douceur qui laisse votre peau douce et fraîche, ou une coupe précise qui correspond parfaitement à votre style unique. Cette tondeuse offre toute la polyvalence dont vous avez besoin.

Technologie de coupe brevetée pour un contact doux avec la peau

Technologie de coupe brevetée pour un contact doux avec la peau

Le système de rasage Triple Protect est doté de dents perlées pour encore plus de confort, de trous en forme de losange pour un rasage sans effort ainsi que d'une grille qui réduit considérablement les irritations cutanées.

Adapte la tête de rasoir aux contours de votre corps

Adapte la tête de rasoir aux contours de votre corps

Grâce à la technologie de suivi des contours, la tête flexible 2D adapte la tête de rasoir pour suivre les contours de votre corps, vous permettant d'éliminer même les poils les plus difficiles d'accès.

Spécificités Techniques

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4.4

sur 6

120

Avis

95%

recommandent ce produit

15/03/2026

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Schöner Intimrasierer

Gutes Gerät, schneidet behutsam und zuverlässig und wird ergänzt von nützlichen Assesoires

Avantages

Gründliches Schergerät

Contre

keine

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Body Groomer 7000 Series BG7485/30 2D-Flex-Scherkopf und duales Trimm-/Rasiersystem

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Body Groomer 7000 Series BG7485/30 2D-Flex-Scherkopf und duales Trimm-/Rasiersystem

11/12/2025

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Besser als gedacht!

Ich hatte den Vorgängermodell um ein Jahrzehnt benutzt, eigentlich läuft noch einwandfrei. Ich wollte nichtsdestotrotz das neue Gerät kaufen. Also macht sein Job besser als erwartet bzw. als das alte Gerät. Insgesamt bin ich damit insbesondere im Intimbereich sehr zufrieden. Philips ist für mich nicht nur eine Garantie von Qualität und Zuverlässigkeit, sondern auch für Top-Kundenservice.

Avantages

Sehr sanft aber scharf

Contre

Bisher keine

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Cet avis a été rédigé pour Body Groomer 7000 Series BG7480/15 2D-Flex-Scherkopf und duales Trimm-/Rasiersystem

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Body Groomer 7000 Series BG7480/15 2D-Flex-Scherkopf und duales Trimm-/Rasiersystem

01/12/2025

Deutschland

Deutschland

Sehr vielseitiger und zuverlässiger Rasierer

Der Philips Bodygroomer überzeugt mit seiner Kombination aus Trimmer und Rasierer, wodurch er sehr vielseitig einsetzbar ist. Die hautschonenden Klingen und der flexible Scherkopf sorgen auch in sensiblen Bereichen für eine angenehme Anwendung. Besonders praktisch ist die vollständige Wasserfestigkeit, sodass der Groomer problemlos unter der Dusche verwendet werden kann. Die Akkulaufzeit von bis zu 120 Minuten ist für mehrere Anwendungen mehr als ausreichend. Etwas klobig wirkt das Gerät zwar im Handling. Insgesamt bietet der Bodygroomer jedoch eine starke Gesamtleistung und ist eine klare Empfehlung für alle, die Wert auf Komfort und gründliche Körperpflege legen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Body Groomer 7000 Series BG7475/15 2D-Flex-Scherkopf und duales Trimm-/Rasiersystem

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Body Groomer 7000 Series BG7475/15 2D-Flex-Scherkopf und duales Trimm-/Rasiersystem

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  1. Enquête en ligne menée en 2024 auprès de 16 003 hommes, utilisateurs de tondeuses et rasoirs électriques. 

  1. L'option de charge rapide fournit suffisamment d'énergie pour une séance de coupe

  2. Après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat