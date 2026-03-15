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Système de rasage Triple Protect
Tête flexible 2D
Lames douces pour la peau
Coupe de près
S'utilise sous la douche
Le système innovant à double tête vous offre un rasage de près en douceur qui laisse votre peau douce et fraîche, ou une coupe précise qui correspond parfaitement à votre style unique. Cette tondeuse offre toute la polyvalence dont vous avez besoin.
Le système de rasage Triple Protect est doté de dents perlées pour encore plus de confort, de trous en forme de losange pour un rasage sans effort ainsi que d'une grille qui réduit considérablement les irritations cutanées.
Grâce à la technologie de suivi des contours, la tête flexible 2D adapte la tête de rasoir pour suivre les contours de votre corps, vous permettant d'éliminer même les poils les plus difficiles d'accès.
4.4
sur 6
120
Avis
95%
recommandent ce produit
Hektor45
15/03/2026
Deutschland
Acheteur vérifié
Schöner Intimrasierer
Gutes Gerät, schneidet behutsam und zuverlässig und wird ergänzt von nützlichen Assesoires
Avantages
Gründliches Schergerät
Contre
keine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Body Groomer 7000 Series BG7485/30 2D-Flex-Scherkopf und duales Trimm-/Rasiersystem
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Body Groomer 7000 Series BG7485/30 2D-Flex-Scherkopf und duales Trimm-/Rasiersystem
ForzaNapoli
11/12/2025
Deutschland
Acheteur vérifié
Besser als gedacht!
Ich hatte den Vorgängermodell um ein Jahrzehnt benutzt, eigentlich läuft noch einwandfrei. Ich wollte nichtsdestotrotz das neue Gerät kaufen. Also macht sein Job besser als erwartet bzw. als das alte Gerät. Insgesamt bin ich damit insbesondere im Intimbereich sehr zufrieden. Philips ist für mich nicht nur eine Garantie von Qualität und Zuverlässigkeit, sondern auch für Top-Kundenservice.
Avantages
Sehr sanft aber scharf
Contre
Bisher keine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Body Groomer 7000 Series BG7480/15 2D-Flex-Scherkopf und duales Trimm-/Rasiersystem
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Body Groomer 7000 Series BG7480/15 2D-Flex-Scherkopf und duales Trimm-/Rasiersystem
Yayayai
01/12/2025
Deutschland
Fait partie de la promotion
Sehr vielseitiger und zuverlässiger Rasierer
Der Philips Bodygroomer überzeugt mit seiner Kombination aus Trimmer und Rasierer, wodurch er sehr vielseitig einsetzbar ist. Die hautschonenden Klingen und der flexible Scherkopf sorgen auch in sensiblen Bereichen für eine angenehme Anwendung. Besonders praktisch ist die vollständige Wasserfestigkeit, sodass der Groomer problemlos unter der Dusche verwendet werden kann. Die Akkulaufzeit von bis zu 120 Minuten ist für mehrere Anwendungen mehr als ausreichend. Etwas klobig wirkt das Gerät zwar im Handling. Insgesamt bietet der Bodygroomer jedoch eine starke Gesamtleistung und ist eine klare Empfehlung für alle, die Wert auf Komfort und gründliche Körperpflege legen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Body Groomer 7000 Series BG7475/15 2D-Flex-Scherkopf und duales Trimm-/Rasiersystem
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Body Groomer 7000 Series BG7475/15 2D-Flex-Scherkopf und duales Trimm-/Rasiersystem
Enquête en ligne menée en 2024 auprès de 16 003 hommes, utilisateurs de tondeuses et rasoirs électriques.
L'option de charge rapide fournit suffisamment d'énergie pour une séance de coupe
Après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat