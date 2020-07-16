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  • Des cheveux naturellement lisses en 5 minutes*
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StyleCare EssentialBrosse lissante chauffante

BHH880/00

4.5
| (150) Avis | 96% recommandent ce produit
Des cheveux naturellement lisses en 5 minutes*
Révélez de magnifiques cheveux naturellement lisses et brillants en seulement 5 minutes. Notre technologie ThermoProtect est associée à des brins de brosse spécialement conçus pour maintenir des cheveux en bonne santé et sans frisottis.
Voir tous les avantages

Des cheveux lisses, brillants et sans frisottis

Des cheveux naturellement lisses en 5 minutes*

  • Zone de brossage ultra-large

  • Technologie ThermoProtect

  • Revêtement en céramique tourmaline

Revêtement en céramique tourmaline

Revêtement en céramique tourmaline

Revêtement en céramique tourmaline pour des cheveux brillants, lisses et sans frisottis.

Technologie ThermoProtect

Technologie ThermoProtect

La technologie ThermoProtect maintient une température constante à travers la brosse afin d'éviter la surchauffe pour des cheveux protégés et en bonne santé.

2 réglages de température selon votre type de cheveux

2 réglages de température selon votre type de cheveux

Deux réglages de température (170 °C et 200 °C) en fonction de votre type de cheveux.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.5

sur 6

150

Avis

96%

recommandent ce produit

2

16/07/2020

Suisse

Suisse

Incroyable, mais vrai! Un produit phare.

Après plusieurs appareils d'achetés, enfin (!) l'accessoire indispensable à une coiffure parfaite. Adieu les frisoties, bonjour le gain de temps à obtenir une coiffure lisse parfaite en 5 minutes ou même moins (j'étais sceptique quant au temps à se faire un lissage sur cheveux secs mi-longs bouclés naturellement, et bien je vous le confirme ! ), sans compter que vous n'aurez plus mal au bras ni au dos, tant son usage est d'une facilité déconcertante. Vous n'avez même pas le temps de vous préparer un café, la brosse en position 1 ne prend que quelques secondes à être prête pour son utilisation. Mes cheveux sont fins et ne sont pas aplatis, ils prennent du volume et brillent. Pour décoller les racines sur cheveux fins, il vous suffit de mettre la tête vers le bas et d'aller dans le sens contraire du sens naturel de la racine. N'humidifiez pas vos cheveux, cela ne sert à rien, il n'y a qu'avec des cheveux secs que nous obtenons de tels résultats. Autre particularité, son prix qui est tout simplement renversant malgré les matériaux de qualité utilisés, céramique et tourmaline. Chez Coop City à Genève, CHF 69.-

Avantages

Rapide, très facile à utiliser, résultat impeccable

Contre

au début on a tendance à toucher les boutons de réglages pendant l'usage, c'est juste une question d'habitude :))

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour StyleCare Essential BHH880/00 Brosse lissante chauffante

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour StyleCare Essential BHH880/00 Brosse lissante chauffante

03/02/2024

France

France

Lisse parfaitement les cheveux

Cette brosse lisse les cheveux sans les abîmer. Le cordon est bien long. Très bien avec ses 2 systèmes de chauffe suivant que l'on ait les cheveux fins ou épais. Sa couleur est bien jolie

Avantages

Lisse parfaitement, sans frisottis

Contre

Aucun inconvénients

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour StyleCare Essential BHH880/00 Brosse lissante chauffante

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour StyleCare Essential BHH880/00 Brosse lissante chauffante

06/06/2023

France

France

Un produit qui sert sur les cheveux afro

j’ai acheter ce produit car ayant des cheveux afro je cherchais une brosse soufflante. Je tombe sur ce produit je ne pensais pas que ça allait être autant efficace. C’est un plaisir de démêler et faire un brushing, c’est pas lisse l’idée mais ça permet de démêler et de faire après plusieurs passage un petit lissage que je peux compléter avec mon lisseur. Merci pour cet outil vraiment efficace je recommande :)

Avantages

Chauffage extrêmement rapide et facile d’utilisation

Contre

La longueur du fil, dommage qu’il ne soit pas un peu pliés long

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour StyleCare Essential BHH880/00 Brosse lissante chauffante

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour StyleCare Essential BHH880/00 Brosse lissante chauffante

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  1. Mesuré sur 33 femmes aux cheveux mi-longs. Test réalisé en Chine.