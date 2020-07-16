Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Zone de brossage ultra-large
Technologie ThermoProtect
Revêtement en céramique tourmaline
Revêtement en céramique tourmaline pour des cheveux brillants, lisses et sans frisottis.
La technologie ThermoProtect maintient une température constante à travers la brosse afin d'éviter la surchauffe pour des cheveux protégés et en bonne santé.
Deux réglages de température (170 °C et 200 °C) en fonction de votre type de cheveux.
4.5
sur 6
150
Avis
96%
recommandent ce produit
PitiGwai
16/07/2020
Suisse
Incroyable, mais vrai! Un produit phare.
Après plusieurs appareils d'achetés, enfin (!) l'accessoire indispensable à une coiffure parfaite. Adieu les frisoties, bonjour le gain de temps à obtenir une coiffure lisse parfaite en 5 minutes ou même moins (j'étais sceptique quant au temps à se faire un lissage sur cheveux secs mi-longs bouclés naturellement, et bien je vous le confirme ! ), sans compter que vous n'aurez plus mal au bras ni au dos, tant son usage est d'une facilité déconcertante. Vous n'avez même pas le temps de vous préparer un café, la brosse en position 1 ne prend que quelques secondes à être prête pour son utilisation. Mes cheveux sont fins et ne sont pas aplatis, ils prennent du volume et brillent. Pour décoller les racines sur cheveux fins, il vous suffit de mettre la tête vers le bas et d'aller dans le sens contraire du sens naturel de la racine. N'humidifiez pas vos cheveux, cela ne sert à rien, il n'y a qu'avec des cheveux secs que nous obtenons de tels résultats. Autre particularité, son prix qui est tout simplement renversant malgré les matériaux de qualité utilisés, céramique et tourmaline. Chez Coop City à Genève, CHF 69.-
Avantages
Rapide, très facile à utiliser, résultat impeccable
Contre
au début on a tendance à toucher les boutons de réglages pendant l'usage, c'est juste une question d'habitude :))
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour StyleCare Essential BHH880/00 Brosse lissante chauffante
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour StyleCare Essential BHH880/00 Brosse lissante chauffante
Vale28
03/02/2024
France
Lisse parfaitement les cheveux
Cette brosse lisse les cheveux sans les abîmer. Le cordon est bien long. Très bien avec ses 2 systèmes de chauffe suivant que l'on ait les cheveux fins ou épais. Sa couleur est bien jolie
Avantages
Lisse parfaitement, sans frisottis
Contre
Aucun inconvénients
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour StyleCare Essential BHH880/00 Brosse lissante chauffante
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour StyleCare Essential BHH880/00 Brosse lissante chauffante
Lau395
06/06/2023
France
Un produit qui sert sur les cheveux afro
j’ai acheter ce produit car ayant des cheveux afro je cherchais une brosse soufflante. Je tombe sur ce produit je ne pensais pas que ça allait être autant efficace. C’est un plaisir de démêler et faire un brushing, c’est pas lisse l’idée mais ça permet de démêler et de faire après plusieurs passage un petit lissage que je peux compléter avec mon lisseur. Merci pour cet outil vraiment efficace je recommande :)
Avantages
Chauffage extrêmement rapide et facile d’utilisation
Contre
La longueur du fil, dommage qu’il ne soit pas un peu pliés long
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour StyleCare Essential BHH880/00 Brosse lissante chauffante
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour StyleCare Essential BHH880/00 Brosse lissante chauffante
Mesuré sur 33 femmes aux cheveux mi-longs. Test réalisé en Chine.