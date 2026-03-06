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StyleCare Essential Brosse lissante chauffante
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Puis-je enrouler le cordon autour de ma brosse coiffante Philips après utilisation ?
Ma brosse coiffante Philips est-elle sans amiante ?
Où est le numéro de modèle/série de ma brosse Philips ?
Le bouclage ou le lissage peut-il abîmer mes cheveux ?
Utilisation de ma brosse lissante chauffante Philips
Comment nettoyer ma brosse coiffante Philips ?
Mes cheveux s'emmêlent dans ma brosse lissante Philips
Le revêtement de ma brosse lissante Philips se décolle
Ma brosse coiffante Philips ne s'allume pas
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