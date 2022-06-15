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  • Soin ionique et contrôle, pour des cheveux lisses et brillants
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StraightCare EssentialLisseur ThermoProtect

BHS378/00

4.7
| (51) Avis | 100% recommandent ce produit
Soin ionique et contrôle, pour des cheveux lisses et brillants
Spécialement conçu pour une mise en forme simple et rapide, grâce aux longues plaques infusées de kératine et aux 6 réglages de température à LED. Préservez vos cheveux grâce à la technologie ThermoProtect anti-surchauffe. Les ions rendent vos cheveux merveilleusement brillants.
Voir tous les avantages

Soin ionique et contrôle, pour des cheveux lisses et brillants

  • Technologie ThermoProtect

  • Soin ionique pour des cheveux brillants

  • Plaques infusées de kératine

  • 6 réglages de température à LED

Technologie ThermoProtect

Technologie ThermoProtect

La technologie ThermoProtect maintient une température constante sur les plaques afin d'éviter la surchauffe et ainsi protéger vos cheveux.

Soins ioniques pour des cheveux brillants et sans frisottis

Soins ioniques pour des cheveux brillants et sans frisottis

Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules pour plus de brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.

Plaques en céramique kératine pour un résultat brillant et plus de glisse

Plaques en céramique kératine pour un résultat brillant et plus de glisse

Les plaques en céramique imprégnées de kératine glissent en douceur sur vos cheveux, pour une mise en forme rapide et facile.

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4.7

sur 6

51

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2

15/06/2022

France

France

Incroyable !

Ce lisseur est vraiment incroyable ! Je l'utilise depuis presque 3 ans maintenant et rien à dire. Toutes les personnes qui l'ont testé ont étaient ravi. Il lisse vite, parfaitement bien et rend les cheveux doux et brillant. C'est le meilleur lisseur que j'ai vu de toute ma vie.

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour StraightCare Essential BHS378/00 Lisseur ThermoProtect

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour StraightCare Essential BHS378/00 Lisseur ThermoProtect

03/12/2021

France

France

Acheteur vérifié

super produit le lissage est parfait

après avoir essayer plusieurs lisseur celui de chez philips est vraiment super à l'emploi je ne m'en passerait plus

Avantages

le réglage des température

Contre

aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour StraightCare Essential BHS377/00 Lisseur ThermoProtect

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour StraightCare Essential BHS377/00 Lisseur ThermoProtect

29/04/2020

France

France

Liseur

Reçu en 2 jours pas encore tester Super je recommande

Avantages

Pratique pas cher

Contre

Pas de protection pour le ranger

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour StraightCare Essential BHS375/00 Lisseur ThermoProtect

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour StraightCare Essential BHS375/00 Lisseur ThermoProtect

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