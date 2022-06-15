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Technologie ThermoProtect
Soin ionique pour des cheveux brillants
Plaques infusées de kératine
6 réglages de température à LED
La technologie ThermoProtect maintient une température constante sur les plaques afin d'éviter la surchauffe et ainsi protéger vos cheveux.
Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules pour plus de brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.
Les plaques en céramique imprégnées de kératine glissent en douceur sur vos cheveux, pour une mise en forme rapide et facile.
4.7
sur 6
51
Avis
100%
recommandent ce produit
duana1245
15/06/2022
France
Incroyable !
Ce lisseur est vraiment incroyable ! Je l'utilise depuis presque 3 ans maintenant et rien à dire. Toutes les personnes qui l'ont testé ont étaient ravi. Il lisse vite, parfaitement bien et rend les cheveux doux et brillant. C'est le meilleur lisseur que j'ai vu de toute ma vie.
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour StraightCare Essential BHS378/00 Lisseur ThermoProtect
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour StraightCare Essential BHS378/00 Lisseur ThermoProtect
Berthe1964
03/12/2021
France
Acheteur vérifié
super produit le lissage est parfait
après avoir essayer plusieurs lisseur celui de chez philips est vraiment super à l'emploi je ne m'en passerait plus
Avantages
le réglage des température
Contre
aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour StraightCare Essential BHS377/00 Lisseur ThermoProtect
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour StraightCare Essential BHS377/00 Lisseur ThermoProtect
Sosoww29
29/04/2020
France
Liseur
Reçu en 2 jours pas encore tester Super je recommande
Avantages
Pratique pas cher
Contre
Pas de protection pour le ranger
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour StraightCare Essential BHS375/00 Lisseur ThermoProtect
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour StraightCare Essential BHS375/00 Lisseur ThermoProtect