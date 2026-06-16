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Peut-on utiliser la brosse coiffante Philips sur cheveux mouillés ?
Puis-je enrouler le cordon autour de ma brosse coiffante Philips après utilisation ?
Le bouclage ou le lissage peut-il abîmer mes cheveux ?
Où est le numéro de modèle/série de ma brosse Philips ?
En quoi consiste la fonction ionisante sur ma brosse coiffante Philips ?
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Est-il normal que mon lisseur Philips grésille ?
Ma brosse coiffante Philips produit de la vapeur
Ma brosse coiffante Philips s'éteint toute seule
Ma brosse coiffante Philips dégage une odeur étrange
Mon lisseur Philips ne lisse pas mes cheveux
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