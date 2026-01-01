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BRE728/00
Peau douce, appareil polyvalent et soins du corps en douceur.
Votre peau est plus douce que jamais grâce à notre épilateur le plus efficace. Découvrez le premier épilateur au monde avec ProGuide et visibilité à 360° pour des résultats efficaces, tout en douceur. Bien plus qu'un simple épilateur, c'est votre set tout-en-un pour l'épilation et le soin du corps.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Épilateur sans fil 100 % étanche
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Oubliez votre routine d'épilation. Plus besoin d'attendre que les poils repoussent : il élimine des poils 3 fois plus courts que la cire.
Le premier épilateur au monde avec ProGuide et une visibilité à 360° pour une efficacité et une douceur incomparables. ProGuide optimise l'angle d'épilation à 75° pour un résultat irréprochable et tend la peau pour plus de confort. La lumière LED à 360° vous permet de repérer et d'éliminer davantage de poils.
Des résultats rapides et efficaces grâce à la technologie Double Action. Attrape même les poils les plus courts avec ses pinces en céramique. Retient et élimine les poils aussi courts que 0,5 mm. Pas besoin d'appuyer. Glisse en toute simplicité. La lumière LED intégrée révèle le moindre poil. Épilez vos deux demi-jambes en moins de 6 minutes.
Profitez de votre douche et prenez soin de vous à domicile, de l'épilation aux soins complets du corps.
Douche ou lavabo : épilez-vous sur peau sèche ou humide, à votre convenance. L'eau chaude détend votre peau et rend l'épilation plus confortable. Les motifs antidérapants du manche améliorent la prise en main sous la douche.
Exfolie délicatement la peau pour la rendre plus douce et éviter les poils incarnés, et demande moins d'effort qu'une exfoliation manuelle seule.
L'embout pédicure rotatif rend vos pieds doux du talon jusqu'aux orteils en seulement 5 minutes.
Bénéficiez d'une autonomie de 60 minutes en une seule charge. Sans interruption. Aucun cordon d'alimentation n'entrave vos mouvements : atteignez facilement même les zones les plus difficiles d'accès. Le nouveau design est doté d'une finition mate et de motifs antidérapants pour une meilleure prise en main sous la douche.
Un achat unique qui dure des années.
Complétez votre routine d'épilation des zones sensibles avec une tête de rasage et un sabot de coupe supplémentaires. Évitez les coupures et les irritations.
Taillez et stylisez en toute confiance : personnalisez votre routine bikini grâce à la tête de tondeuse et au sabot inclus.
Accessoires
Alimentation
Spécificités techniques
Caractéristiques
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