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  • Un rasage de près impeccable
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SatinShave PrestigeRasoir électrique 100 % étanche

BRL180

3.8
| (311) Avis

1 récompense

Un rasage de près impeccable
Un rasage de près impeccable et confortable pour les jambes et le corps. Notre système de rasage le plus avancé vous donne les jambes lisses sans irritations. Le SatinShave Prestige permet un rasage si confortable et si efficace qu'une utilisation quotidienne en devient agréable.
Voir tous les avantages

avec notre système le plus avancé

Un rasage de près impeccable

  • Rasoir double grille

  • Système de rasage avancé

  • Charge en 1 h + charge rapide

  • 6 accessoires

Notre système le plus avancé pour un rasage de près

Notre système le plus avancé pour un rasage de près

Les lames flexibles incurvées sont 75 % plus efficaces que les lames traditionnelles du Ladyshave.* Protégées par la grille, elles épousent vos courbes, pour un rasage au plus près.

Tête flexions multiples avec double grille pour attraper le plus de poils possible

Tête flexions multiples avec double grille pour attraper le plus de poils possible

La tête flexions multiples avec grilles flottantes et support flexible glisse sur votre peau, assurant un contact optimal. La double grille de rasage permet d'attraper le plus de poils possible.

Coussinets conforts pour une sensation de douceur

Coussinets conforts pour une sensation de douceur

Les coussinets conforts situés des deux côtés de la tête de rasage caressent votre peau, pour une sensation de douceur, notamment au niveau des courbes.

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3.8

sur 6

311

Avis

09/06/2016

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Le meilleur rasoir féminin jamais eu...

Cet appareil porte parfaitement so nom, "Satin Shave Prestige". Il fait exactement celà, un rasage de près tout en douceur et, bien plus encore, avec tous ces accessoires très utiles. En plus il est tellement "girly" et beau qu'on a pas besoin de le cacher dans une armoire, on peut le laisser en vue, munie de sa protection!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SatinShave Prestige BRL180 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SatinShave Prestige BRL180 Rasoir électrique 100 % étanche

11/06/2020

France

France

Great product

Great product, reasonably priced battery does last long. Recommend

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SatinShave Prestige BRL170/00 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SatinShave Prestige BRL170/00 Rasoir électrique 100 % étanche

17/04/2020

France

France

Produit excellente

Ma femme est super contante et son premier Philips SatinShave

Oui, je recommande ce produit

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Oui, je recommande ce produit

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