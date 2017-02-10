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CA6500/63
Une mousse incroyablement veloutée
Le mousseur à lait Philips vous permet de savourer toutes sortes de recettes de cafés chauds ou froids chez vous, en toute liberté. Grâce à son fouet innovant, vous pourrez recouvrir vos délicieux cafés et boissons lactées d'une couche de mousse de lait merveilleusement onctueuse.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Mousseur à lait
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Savourez non seulement un grand choix de délicieuses recettes chaudes ou froides à base de café telles qu'un cappuccino ou un latte, mais également d'exquises boissons lactées telles que du thé au lait.
Grâce à son revêtement antiadhésif, il suffit de rincer et d'essuyer le Milk Twister Philips pour le nettoyer.
Les 120 ml de mousse de lait préparés avec le mousseur à lait Philips Milk Twister sont suffisants pour 2 cappuccinos
Grâce à une température et à une vitesse idéales, le mousseur à lait Milk Twister et son fouet innovant produisent une mousse à la finesse et au maintien inégalés.
Le mousseur à lait vous offre la liberté de créer et de savourer un vaste choix de cafés chauds ou froids à la maison, que ce soit un latte macchiato, un cappuccino ou un excellent café glacé.
Détachez le mousseur à lait du socle en le soulevant pour verser plus facilement la mousse de lait. Remettre le mousseur à lait en place est tout aussi simple, grâce au connecteur circulaire.
Pratique, ce mousseur à lait fonctionne à la simple pression d'un bouton.
Caractéristiques générales
Caractéristiques techniques
Poids et dimensions
Pays d'origine
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