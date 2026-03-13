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Manuels et documentation

List of Ingredients Philips Milk circuit cleaner sachets - English (US)

  • PDF file, 151.3 kB
  • 13 March 2026

Avec la fonction Milk Circuit Cleaner de Saeco, vous pouvez nettoyer les circuits de lait de votre machine espresso ou de votre mousseur à lait. Cela garantit une élimination efficace de tous les résidus de lait, dans les moindres recoins. Nous vous conseillons d'effectuer un cycle par mois.

  • PDF file
  • 1 June 2026

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