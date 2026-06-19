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  • Nettoie parfaitement le circuit à lait
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Arrêté

SaecoAccessoires d'entretien

CA6705/60

Nettoie parfaitement le circuit à lait
Avec la fonction Milk Circuit Cleaner de Saeco, vous pouvez nettoyer les circuits de lait de votre machine espresso ou de votre mousseur à lait. Cela garantit une élimination efficace de tous les résidus de lait, dans les moindres recoins. Nous vous conseillons d'effectuer un cycle par mois.
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Garantit l'hygiène et la propreté du circuit à lait

Nettoie parfaitement le circuit à lait

  • Nettoyant circuit de lait

Protège les circuits de lait de l'accumulation de résidus

Protège les circuits de lait de l'accumulation de résidus

Un nettoyage régulier prolonge la durée de vie du mousseur à lait

Un nettoyage régulier prolonge la durée de vie du mousseur à lait (tubes, Cappuccinatore, Pannarello).

Révélez tout l'arôme de votre spécialité de café

Révélez tout l'arôme de votre spécialité de café

La solution de nettoyage pour circuit de lait vous permet d'éliminer efficacement les résidus de lait qui pourraient altérer le goût du lait.

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