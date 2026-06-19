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Arrêté
CA6705/60
SM6580/00
SM6585/00
SM6680/00
SM6685/00
SM8785/00
EP3241/50
EP4321/50R1
EP4341/50
EP4346/70
EP5441/50
Nettoyant circuit de lait
Protège les circuits de lait de l'accumulation de résidus
Un nettoyage régulier prolonge la durée de vie du mousseur à lait (tubes, Cappuccinatore, Pannarello).
La solution de nettoyage pour circuit de lait vous permet d'éliminer efficacement les résidus de lait qui pourraient altérer le goût du lait.
Notation globale