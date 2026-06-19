Nettoie parfaitement le circuit à lait

Avec la fonction Milk Circuit Cleaner de Saeco, vous pouvez nettoyer les circuits de lait de votre machine espresso ou de votre mousseur à lait. Cela garantit une élimination efficace de tous les résidus de lait, dans les moindres recoins. Nous vous conseillons d'effectuer un cycle par mois.