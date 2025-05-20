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Ce produit
Cartouche Quick Clean Pod
CHF 21.90
Cartouche Quick Clean Pod
CHF 35.00
SH71
Têtes de rasage de rechange
CHF 50.00
21.90 CHF
21.90 CHF
XP9407/37
X9000/10
X9000/30
X9001/10
X9001/30
X9002/10
X9002/30
X9003/30
XP9200/30
XP9200/33
Lot de 2
Jusqu'à 6 mois de rasage hygiénique
Compatible avec le Quick Clean Pod
La formule enrichie en lubrifiants actifs protège vos têtes de rasage des frottements et de l'usure, pour que votre rasoir fonctionne de manière optimale plus longtemps.
Le parfum frais de la cartouche de nettoyage procure une sensation de pureté lors du rasage.
Entièrement sans alcool, le liquide de nettoyage respecte la peau et est conçu pour éviter les irritations cutanées.
3.8
sur 6
67
Avis
80%
recommandent ce produit
Polux1205
20/05/2025
Suisse
Acheteur vérifié
Excellent
Très bon produit Excellent pour avoir un rasoir toujours propre
Cet avis a été rédigé pour Accessories QCP10/01 Quick Clean Pod
Cet avis a été rédigé pour Accessories QCP10/01 Quick Clean Pod
NOUREEV
01/08/2024
France
Acheteur vérifié
LIQUIDE DE RINCAGE
Besoin d'un nettoyage rasoir satisfaisant, rapide.
Avantages
Utilisation facile
Contre
Le liquide s'épuise rapidement
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour CC12/50 Cartouche Quick Clean Pod
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour CC12/50 Cartouche Quick Clean Pod
Emmy 58
30/07/2024
France
Acheteur vérifié
Fait bien le job
Très facile d'utilisation, nettoie parfaitement le rasoir, fait bien le job, parfait, je recommande vivement, à voir dans le temps.
Avantages
Nettoyage parfait du rasoir.
Contre
Pour le moment aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Accessories QCP10/01 Quick Clean Pod
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Accessories QCP10/01 Quick Clean Pod
Tests réalisés par une agence indépendante, dans des conditions de laboratoire. Après 1 minute d'utilisation, la cartouche peut efficacement empêcher la croissance des Staphylococcus aureus et Candida albicans. La prévention des Staphylococcus aureus est efficace à 99,9 %.