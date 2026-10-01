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13
j
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17
h
Heures
54
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Minutes
53
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Secondes
CP0362
Sabot barbe pour OneBlade
Ce sabot conçu pour votre tondeuse OneBlade vous permet de tailler et de styliser votre barbe comme bon vous semble. Précision garantie : à vous le look de vos rêves !
QP2724/14
MG9540/15R1
MG9710/93R1
MG9530/15
S7887/78
QP2724/23
QP2834/23
QP2834/31
QP2724/17
QP1324/30
Gris
Hauteur de coupe : 1 mm
De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.