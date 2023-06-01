Un rasage puissant qui préserve la peau

Le rasoir Philips série 5000 est conçu pour les hommes qui recherchent un rasage de tous les jours puissant et confortable. Il coupe efficacement même sur les barbes de 3 jours et la technologie SkinIQ s'adapte à la densité des poils pour un rasage puissant, confortable et régulier.