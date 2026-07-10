ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Remettez votre rasoir à neuf
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Remettez votre rasoir à neuf
  • Remettez votre rasoir à neuf
  • Remettez votre rasoir à neuf
  • Remettez votre rasoir à neuf
  • Remettez votre rasoir à neuf
  • Remettez votre rasoir à neuf
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Remettez votre rasoir à neuf
  • Remettez votre rasoir à neuf
  • Remettez votre rasoir à neuf
  • Remettez votre rasoir à neuf
  • Remettez votre rasoir à neuf

SH71Têtes de rasage de rechange

SH71/50

3.6
| (77) Avis
Remettez votre rasoir à neuf
En l'espace de deux ans, vos têtes de rasage coupent 9 millions de poils sur votre visage. Remplacez-les pour retrouver des performances optimales.
Voir tous les avantages
Produits compatibles
Philips Shaver 500 Series

Philips Shaver 500 Series
Rasoir électrique compact, à sec ou sur peau humide

S591/05

Philips Shaver 500 Series

Philips Shaver 500 Series
Rasoir électrique compact, à sec ou sur peau humide

S595/05

Shaver Series 5000

Shaver Series 5000
Rasoir électrique 100 % étanche

S5880/50

Shaver Series 5000

Shaver Series 5000
Rasoir électrique 100 % étanche

S5884/38

Shaver Series 5000

Shaver Series 5000
Rasoir électrique 100 % étanche

S5887/13

Shaver Series 5000

Shaver Series 5000
Rasoir électrique 100 % étanche

S5887/69

Shaver Series 5000

Shaver Series 5000
Rasoir électrique 100 % étanche

S5898/79

Shaver series 7000

Shaver series 7000
Rasoir électrique 100 % étanche

S7882/54

Shaver series 7000

Shaver series 7000
Rasoir électrique 100 % étanche

S7886/58

Shaver series 7000

Shaver series 7000
Rasoir électrique 100 % étanche

S7886/78

Pour des performances optimales, remplacez les têtes tous les 2 ans

Remettez votre rasoir à neuf

  • Lames SteelPrecision

  • Compatibles avec les rasoirs Series S7000

  • Compatibles avec les rasoirs S5000 de forme angulaire

  • Compatible série 500

  • Ne sont pas compatibles avec les rasoirs S5000 de forme arrondie

Des performances améliorées à chaque passage

Puissantes et respectueuses de la peau, les 45 lames auto-affûtées SteelPrecision de ce rasoir Philips peuvent effectuer jusqu'à 90 000 coupes par minute pour plus de poils coupés par passage et une finition nette et confortable.

Pour les rasoirs séries 5000 et 6000 de forme angulaire, et séries 7000 et 500

Pour les rasoirs séries 5000 et 6000 de forme angulaire, et séries 7000 et 500

Vérifiez l'arrière du manche de votre rasoir pour confirmer la tête de rechange. Besoin d'aide ? Rendez-vous sur philips.com/accessories

Rénovez votre rasoir en toute simplicité

Rénovez votre rasoir en toute simplicité

1. Appuyez sur les boutons de déverrouillage et retirez le support des têtes de rasage. 2. Retirez les bagues de fixation en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. 3. Retirez les anciennes têtes de rasage et insérez les têtes de rechange (les renfoncements doivent être parfaitement alignés avec les projections). 4. Remettez les bagues de fixation en place et tournez-les dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un clic. 5. Réinsérez le support des têtes de rasage et fermez.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.6

sur 6

77

Avis

10/07/2026

France

France

Acheteur vérifié

Excellent

J'ai suivie vos recommandations, changer les couteaux tous les deux ans, et j'ai bien fait. Maintenant je me rase en douceur.

Avantages

C'est un produit Philips

Contre

RAS

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SH71 SH71/50 Têtes de rasage de rechange

Date of Use 2024-07-10

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SH71 SH71/50 Têtes de rasage de rechange

Date of Use 2024-07-10

25/03/2025

France

France

Acheteur vérifié

Très bon produit de rechange

Très bonnes pièces de rechange Philips pour mon rasoir. Livraison impeccable et rapide. je suis très satisfait du service.

Cet avis a été rédigé pour SH71 SH71/50 Têtes de rasage de rechange

Cet avis a été rédigé pour SH71 SH71/50 Têtes de rasage de rechange

01/08/2024

France

France

Acheteur vérifié

TETES DE RASOIR

Rasoir idéal pour crâne, visage. L'impression d'être enrobé par sa douceur

Avantages

Rasage dans tous les recoins

Contre

Aucun désagément

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SH71 SH71/50 Têtes de rasage de rechange

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SH71 SH71/50 Têtes de rasage de rechange

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. Lorsque des installations prévues à cet effet existent