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  • Rasage de très près
  • Rasage de très près
  • Rasage de très près
  • Rasage de très près
  • Rasage de très près
  • Rasage de très près
  • Rasage de très près
  • Rasage de très près
  • Rasage de très près
  • Rasage de très près
  • Rasage de très près
  • Rasage de très près
  • Rasage de très près
  • Rasage de très près
  • Rasage de très près
  • Rasage de très près
  • Rasage de très près
  • Rasage de très près
  • Rasage de très près
  • Rasage de très près
  • Rasage de très près
  • Rasage de très près
  • Rasage de très près
  • Rasage de très près

Philips Shaver 500 SeriesRasoir électrique compact, à sec ou sur peau humide

S595/05

4.2
| (18) Avis | 80% recommandent ce produit

2 Récompenses

Rasage de très près
Avec son design compact, la série 500 de Philips vous garantit un rasage de près, même en déplacement. Avec notre rasoir portable, vous serez toujours au top, où que vous soyez.
Voir tous les avantages
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n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

même en déplacement

Rasage de très près

  • Lames SteelPrecision

  • Technologie Lift&Cut

  • Têtes flottantes 3D

  • Moteur puissant

Un rasage de près, même en déplacement

Un rasage de près, même en déplacement

Notre système de rasage rotatif exclusif Lift & Cut soulève les poils en douceur depuis la racine, sans couper la peau, pour un rasage de près.

Efficacité dans toutes les directions

Efficacité dans toutes les directions

Nos lames SteelPrecision rotatives à 360° attrapent les poils qui poussent dans différentes directions. Avec 3 millions de mouvements de coupe par minute, elles garantissent un rasage rapide à tout moment, n'importe où.

Suit les contours de votre visage pour un rasage confortable

Suit les contours de votre visage pour un rasage confortable

Conçues pour minimiser les irritations cutanées, les têtes flottantes 3D circulent dans trois directions pour un contact parfait avec la peau, garantissant ainsi un rasage confortable.

Spécificités Techniques

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Pièces de rechange et accessoires

    • SH71

    SH71
    Têtes de rasage de rechange

    SH71/50
    • Lames SteelPrecision
    • Compatibles avec les rasoirs Series S7000
    • Compatibles avec les rasoirs S5000 de forme angulaire
    • Compatible série 500
    • Ne sont pas compatibles avec les rasoirs S5000 de forme arrondie

Récompenses

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.2

sur 6

18

Avis

80%

recommandent ce produit

2
1

20/07/2026

Nederland

Nederland

Klein maar fijn!

Als onderdeel van een reviewprogramma dit scheerapparaat getest. Ik ben al jaren een trouwe gebruiker van de Philips scheerapparaten, maar dan met 3 scheerkoppen. Omdat ik regelmatig voor het werk onderweg ben leek een wat kleiner apparaat wel fijn. En wat blijkt, had ik eerder moeten doen. Hij is klein, handzaam en voldoende batterijduur. Het scheerresultaat is gewoon prima en hij zit nu standaard in mijn werk tas. Er zijn echter twee nadelen die ik heb ervaren. Eerste nadeel: De USB lader is een top idee natuurlijk, als het gewoon USB aan beide kanten zou zijn. Dat is helaas niet het geval, je kunt hem in een USB lader stoppen, maar aan de kant van het scheerapparaat is het geen USB (C1 volgens mij, aka radiostekker). Tweede nadeel: Het aan/uit knopje is vrij gevoelig en ik regelmatig tijdens het scheren dat ik hem per ongeluk uit zet. Geen groot probleem natuurlijk, maar dat had wel beter gekunt lijkt me.

Avantages

Klein, handzaam, stil

Contre

Geen echte USB aansluiting, aan/uit knopje gevoelig

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Philips Shaver 500 Series S591/05 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

Date of Use 2026-07-08

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Philips Shaver 500 Series S591/05 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

Date of Use 2026-07-08

12/06/2026

Nederland

Nederland

Top scheerapparaat!

Wat een topding! Mijn zoon heeft net beginnende baardgroei en dus nog een heel kwetsbaar huidje. Met dit apparaat scheert hij zich superglad tot elk fijn, vlassig haartje aan toe, zónder zich open te halen. Zelfs mijn man heeft hem uitgetest en is erg tevreden over het resultaat! Het apparaat is mooi compact, waardoor hij ideaal is voor in het badtasje en nauwelijks ruimte inneemt. Hij ligt superlekker in de hand, de batterij gaat lekker lang mee en hij is makkelijk schoon te houden. En ook niet onbelangrijk: mijn zoon vindt hem er best stoer uitzien!

Cet avis a été rédigé pour Philips Shaver 500 Series S591/05 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

Date of Use 2026-05-29

Cet avis a été rédigé pour Philips Shaver 500 Series S591/05 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

Date of Use 2026-05-29

26/05/2026

Nederland

Nederland

Erg fijn product!

Ik reis erg veel voor mijn werk en dit kleine scheerapparaat is perfect. Je krijgt er een beschermhoesje bij, waardoor hij compact blijft. Ook zit er een magnetische kapje op zodat hij goed opgeborgen en bescherm is. De batterij was wel helemaal leeg toen ik hem voor het eerst wilde gebruiken, maar na even opladen was hij klaar voor gebruik. Het viel mij wel op dat dit apparaat niet opgeladen kan worden met USB-C, waardoor ik altijd deze speciale kabel moet meenemen. Dat vind ik eigenlijk het enige minpunt. Er zit een erg handige vergrendeling op, zodat hij niet zomaar aangaat in mijn trolley. Tijdens het gebruik maakt hij weinig geluid, wat erg prettig is. Je kunt hem ook onder de douche gebruiken. Dat heb ik zelf nog niet gedaan, maar het is fijn dat die mogelijkheid er is. Er zit ook een handig kwastje bij, zodat je hem goed kunt schoonmaken. Daarnaast gaat de batterij erg lang mee.

Cet avis a été rédigé pour Philips Shaver 500 Series S591/05 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

Date of Use 2026-05-22

Cet avis a été rédigé pour Philips Shaver 500 Series S591/05 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

Date of Use 2026-05-22

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 