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Philips Shaver 500 Series Rasoir électrique compact, à sec ou sur peau humide

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Philips Shaver 500 SeriesRasoir électrique compact, à sec ou sur peau humide

S595/05

Philips Shaver 500 Series Rasoir électrique compact, à sec ou sur peau humide

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Manuels et documentation

Déclaration de conformité britannique - English (US)

  • PDF file, 141.9 kB
  • 15 January 2026

Manuel d’utilisation

  • PDF file, 2.2 MB
  • 6 May 2026

Foire aux questions

Pièces de rechange et accessoires

    • SH71

    SH71
    Têtes de rasage de rechange

    SH71/50
    • Lames SteelPrecision
    • Compatibles avec les rasoirs Series S7000
    • Compatibles avec les rasoirs S5000 de forme angulaire
    • Compatible série 500
    • Ne sont pas compatibles avec les rasoirs S5000 de forme arrondie

Dépannage

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