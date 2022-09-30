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  • Un rasage puissant qui préserve la peau
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Shaver Series 5000Rasoir électrique 100 % étanche

S5884/38

4.3
| (3606) Avis | 86% recommandent ce produit
Un rasage puissant qui préserve la peau
Le rasoir Philips série 5000 est conçu pour les hommes qui recherchent un rasage de tous les jours puissant et confortable. Il coupe efficacement même sur les barbes de 3 jours et la technologie SkinIQ s'adapte à la densité des poils pour un rasage puissant, confortable et régulier.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

avec la technologie SkinIQ

Un rasage puissant qui préserve la peau

  • Lames SteelPrecision

  • Capteur Power Adapt

  • Têtes flexibles 360-D

  • Tondeuse rétractable intégrée

  • Jusqu'à 5 ans de garantie**

Rasage de près efficace à chaque passage

Rasage de près efficace à chaque passage

Avec jusqu'à 90 000 coupes par minute, les lames SteelPrecision coupent plus de poils par passage pour un rasage de près efficace. Les 45 lames hautes performances sont auto-affûtées et fabriquées en Europe pour des performances de coupe fiables, rasage après rasage.

S'adapte à la densité de la barbe pour un rasage plus facile

S'adapte à la densité de la barbe pour un rasage plus facile

Ce capteur intelligent détecte la densité des poils 250 fois par seconde et adapte automatiquement la puissance lorsque vous vous rasez. Il permet au rasoir de réagir efficacement aux zones plus épaisses ou plus denses, pour un rasage en douceur et sans effort avec un confort constant.

Suit les contours du visage pour un meilleur contact avec la peau.

Suit les contours du visage pour un meilleur contact avec la peau.

Les têtes entièrement flexibles tournent à 360° pour rester en contact avec les courbes de votre visage et de votre tête. Cela permet d'obtenir un rasage précis et un confort accru, même dans les zones difficiles telles que le cou et le long de la mâchoire.

Spécificités Techniques

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4.3

sur 6

3606

Avis

86%

recommandent ce produit

30/09/2022

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

un rasage d'excellence

Simple, pratique et extrêmement efficace. A recommander sans modération.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5584/57 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5584/57 Rasoir électrique 100 % étanche

08/04/2022

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Très bon rasage à sec ou mouillé

Super à l'emploi, Vite et bien, et c'est possible de le nettoyé sous l'eau

Contre

Rien

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5587/10 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5587/10 Rasoir électrique 100 % étanche

31/07/2021

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

très effocace

le rasage est facile et fait de près. La batterie tient longtemps sans recharge Le nettoyage est simple. En bref un bon produit, efficace et qui me satisfait entièrement.

Avantages

simple et efficace

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5588/30 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5588/30 Rasoir électrique 100 % étanche

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 

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  2. Garantie de 2 ans + extension de 3 ans après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat.