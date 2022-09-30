Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Lames SteelPrecision
Capteur Power Adapt
Têtes flexibles 360-D
Tondeuse rétractable intégrée
Jusqu'à 5 ans de garantie**
Avec jusqu'à 90 000 coupes par minute, les lames SteelPrecision coupent plus de poils par passage pour un rasage de près efficace. Les 45 lames hautes performances sont auto-affûtées et fabriquées en Europe pour des performances de coupe fiables, rasage après rasage.
Ce capteur intelligent détecte la densité des poils 250 fois par seconde et adapte automatiquement la puissance lorsque vous vous rasez. Il permet au rasoir de réagir efficacement aux zones plus épaisses ou plus denses, pour un rasage en douceur et sans effort avec un confort constant.
Les têtes entièrement flexibles tournent à 360° pour rester en contact avec les courbes de votre visage et de votre tête. Cela permet d'obtenir un rasage précis et un confort accru, même dans les zones difficiles telles que le cou et le long de la mâchoire.
4.3
sur 6
3606
Avis
86%
recommandent ce produit
ID1072
30/09/2022
Suisse
Acheteur vérifié
un rasage d'excellence
Simple, pratique et extrêmement efficace. A recommander sans modération.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5584/57 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5584/57 Rasoir électrique 100 % étanche
Basou 1
08/04/2022
Suisse
Acheteur vérifié
Très bon rasage à sec ou mouillé
Super à l'emploi, Vite et bien, et c'est possible de le nettoyé sous l'eau
Contre
Rien
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5587/10 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5587/10 Rasoir électrique 100 % étanche
Potch1
31/07/2021
Suisse
Acheteur vérifié
très effocace
le rasage est facile et fait de près. La batterie tient longtemps sans recharge Le nettoyage est simple. En bref un bon produit, efficace et qui me satisfait entièrement.
Avantages
simple et efficace
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5588/30 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5588/30 Rasoir électrique 100 % étanche
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
Tests comparatifs avec le Philips série 3000.
Garantie de 2 ans + extension de 3 ans après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat.