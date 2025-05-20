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Ce produit
Accessories
Quick Clean Pod
CHF 39.90
SH71
Têtes de rasage de rechange
CHF 50.00
39.90 CHF
39.90 CHF
S8830/54
S5884/38
S5887/13
S7882/54
S7886/58
S9980/54
S7885/63
S7886/55
S9980/59
S9980/74
Un nettoyage en profondeur en seulement 1 minute
Lubrifiant actif
Parfum frais
Formule respectant la peau
La formule hygiénique exclusive de Philips est associée à un filtre multi-tamis pour éliminer efficacement les poils coupés et laisser votre rasoir 10 fois plus propre qu'avec seulement de l'eau*
Le parfum frais de la cartouche de nettoyage procure une sensation de pureté lors du rasage.
Chaque cartouche de nettoyage Philips est efficace pendant environ 30 cycles de nettoyage en cas d'usage quotidien et jusqu'à trois mois pour un usage hebdomadaire, soit une saison entière de rasage propre et hygiénique.
3.8
sur 6
67
Avis
80%
recommandent ce produit
Polux1205
20/05/2025
Suisse
Acheteur vérifié
Excellent
Très bon produit Excellent pour avoir un rasoir toujours propre
Cet avis a été rédigé pour Accessories QCP10/01 Quick Clean Pod
Cet avis a été rédigé pour Accessories QCP10/01 Quick Clean Pod
NOUREEV
01/08/2024
France
Acheteur vérifié
LIQUIDE DE RINCAGE
Besoin d'un nettoyage rasoir satisfaisant, rapide.
Avantages
Utilisation facile
Contre
Le liquide s'épuise rapidement
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour CC12/50 Cartouche Quick Clean Pod
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour CC12/50 Cartouche Quick Clean Pod
Emmy 58
30/07/2024
France
Acheteur vérifié
Fait bien le job
Très facile d'utilisation, nettoie parfaitement le rasoir, fait bien le job, parfait, je recommande vivement, à voir dans le temps.
Avantages
Nettoyage parfait du rasoir.
Contre
Pour le moment aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Accessories QCP10/01 Quick Clean Pod
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Accessories QCP10/01 Quick Clean Pod
Comparaison des débris de rasage après utilisation du liquide de nettoyage par rapport à de l'eau dans la cartouche